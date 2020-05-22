رياضة | يوفنتوس يسعى لضم نجمه السابق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يسعى لضم نجمه السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي يوفنتوس مفاوضات مع وكيل النجم الفرنسي بول بوجبا، مينو رايولا لإعادة لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لصفوف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة، حسبما أفادت تقارير صحافية فرنسية.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة لو سبورت 10 الفرنسية، أن المحادثات الجدية بدأت بين الطرفين بعد أن بدات تطارده منذ شهور فكرة العودة للنادي الإيطالي.

ولم يخف بوجبا أبداً حبه ليوفنتوس وكان هناك أخيراً شعور بالندم حول انتقاله بقيمة 105 ملايين يورو لمانشستر يونايتد في صيف 2016.

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وأوضحت الصحيفة أن أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي لا تبدو مستعدة لدفع ثمن لاعب خط وسط منتخب فرنسا، مما يضع يوفنتوس في وضع تفاوضي أقوى.

ومع احتمالية رحيل ميراليم بيانيتش وكذلك أدريان رابيو، فإن بوغبا سيكون إضافة رائعة لفريق المدرب الإيطالي المخضرم ماوريتسيو ساري.

وارتبط بوجبا (27 عاماً)، الذي توج بكأس العالم مع منتخب فرنسا قبل عامين بروسيا، بالانتقال إلى إنتر الإيطالي، من أجل العودة للعب مرة أخرى تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي.

يذكر أن بوجبا خاض 178 مباراة مع يوفنتوس في جميع البطولات، وأحرز 34 هدفاً، وقدم 40 تمريرة حاسمة.