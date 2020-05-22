رياضة | بسبب كورونا.. الأهلي ينقسم بملعبي التتش ومدينة نصر أثناء التدريبات

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، للعودة إلى التدريبات منتصف شهر يونيو المقبل.

وتسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لوضع خطة وقائية، قبل استئناف النشاط الرياضي، للحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويدرس المجلس الأحمر، استغلال فرعي الجزيرة ومدينة نصر لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بحيث يتم تقسيم الفريق إلي مجموعتين،وكل مجموعة تتدرب في ملعب مختلف.

ورشح أحد أعضاء المجلس، خوض المجموعة الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، التدريب بشكل طبيعي في ملعب التتش بالجزيرة كما هو معتاد، أما مجموعة اللاعبين البدلاء سيتدربوا في ملعب النادي بمدينة نصر خاصة وأن عودة مسابقات الناشئين باتت شبه مستحيلة.

أقرأ أيضا.. الأهلي يرفض الاستسلام في ضم مهاجم مازيمبي

Advertisements

وفي سياق آخر يرغب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التعاقد مع جاكسون موليكا، مهاجم فريق مازيمبي الكونغولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب تقارير مصرية، فإن الأهلي رفض الاستسلام بشأن التعاقد مع موليكا خلال الفترة المقبلة، رغم رفض مازيمبي بيع اللاعب لصالح المارد الأحمر.

وتابعت التقارير، أن موليكا موافق على الانتقال للأهلي، لكن مازيمبي رافض رحيل صاحب الـ20 عام إلى القلعة الحمراء.

وكانت بعض التقارير قد أكدت عن رفض فريق مازيمبي عرض من قبل الأهلي بقيمة 2.5 مليون دولار، لبيع جاكسون موليكا هذا الصيف.