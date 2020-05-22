رياضة | الأهلي يرفض الاستسلام في ضم مهاجم مازيمبي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفض الاستسلام في ضم مهاجم مازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التعاقد مع جاكسون موليكا، مهاجم فريق مازيمبي الكونغولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب تقارير مصرية، فإن الأهلي رفض الاستسلام بشأن التعاقد مع موليكا خلال الفترة المقبلة، رغم رفض مازيمبي بيع اللاعب لصالح المارد الأحمر.

وتابعت التقارير، أن موليكا موافق على الانتقال للأهلي، لكن مازيمبي رافض رحيل صاحب الـ20 عام إلى القلعة الحمراء.

وكانت بعض التقارير قد أكدت عن رفض فريق مازيمبي عرض من قبل الأهلي بقيمة 2.5 مليون دولار، لبيع جاكسون موليكا هذا الصيف.

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وفي سياق آخر كشفت تقارير صحفية محلية أن مسئولي الأهلي حسموا موقفهم النهائي من بيع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت التقارير الصحفية بأن محمد الشناوي يمتلك عدة عروض خليجية وأوروبية في الفترة الأخيرة للرحيل عن صفوف الأهلي في الصيف المقبل.

وأكدت التقارير الصحفية أن الأهلي رفض عرضا تبلغ قيمته 5 ملايين دولار من إحد الأندية في الفترة الأخيرة لبيع محمد الشناوي لأن إدارة القلعة الحمراء لا تفكر نهائيًا في التخلي عن الحارس الأول في مصر.

وذكرت التقارير الصحفية أن مسئولي الأهلي لا يفكرون في الاستغناء عن محمد الشناوي في الصيف المقبل وضم أحمد الشناوي حارس براميدز بدلا منه.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن لجنة التخطيط في الأهلي تعتقد بتأثير رحيل محمد الشناوي بالسلب على الفريق لأنه قطعة أساسية في تشكيلة القلعة الحمراء مؤخرًا.

وأوضحت التقارير الصحفية أن مسئولي الأهلي يفكرون في الفترة الأخيرة في تجديد عقد محمد الشناوي لمدة 5 مواسم إضافية مقابل 12 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد.