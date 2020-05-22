رياضة | فايلر يحسم مصير التعاقد مع نجم الزمالك السابق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يحسم مصير التعاقد مع نجم الزمالك السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، فكرة التعاقد مع لاعب الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي، على السويسري رينيه فايلر المدير الفني.

ومن المقرر أن يحسم فايلر، الأمر حول إمكانية التعاقد مع محمد ابراهيم أو صرف النظر عنه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقام وكيل لاعبين بعرض اللاعب علي لجنة التخطيط من أجل الانضمام لصفوف الأهلي في الموسم المقبل، خاصةً مع ترحيب إدارة النادي الفيومي برحيله في حالة تلقي عرض مالي مناسب.

ويمتلك محمد ابراهيم في الوقت الحالي عرضًا للعب في احد الأندية السعودية لكنه لم يحسم مستقبله وان كان اللاعب يميل إلي فكرة الرحيل عن المقاصة لعدة اعتبارات من بينها عدم ارتياحه النفسي.