رياضة | قرار جديد من الاتحاد الإنجليزي يتسبب في أزمة داخل أندية البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار جديد من الاتحاد الإنجليزي يتسبب في أزمة داخل أندية البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية إلى أن الاتحاد الإنجليزي يدرس بعض القرارت من إصدارها خلال الفترة المقبلة.

وسوف تعود بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في منتصف شهر يونيو القادم بعد توقف النشاط الرياضي في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

واستقر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على تفعيل هبوط الأندية في مراكزها الحالية بحال عدم استئناف المنافسة مما قد يثير أزمات كبرى داخل الأندية.

حيث إن رابطة البريميرليج ترى بالتعاون مع الاتحاد الإنجليزي أن الموسم المقبل سوف يفشل في حال إلغاء الهبوط في الموسم الجاري.

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وفي جانب آخر أكد جوردان هندرسون، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، على جاهزية فريقه لاستئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والذي توقف طويلًا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبات ليفربول على مشارف استعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب عنه من ثلاثة عقود، حيث يتصدر حاليا ترتيب المسابقة برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي يمتلك مباراة مؤجلة، ويحتاج الفريق الأحمر لحصد ست نقاط فقط خلال مبارياته التسع المتبقية في البطولة من أجل الفوز بالمسابقة رسميا للمرة الأولى منذ عام 1990 دون انتظار نتائج باقي منافسيه.

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كان قد تم تعليق مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز منذ آذار/مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ولكن هناك آمال في أن يتم استئناف نشاط البطولة الشهر المقبل.

وتم السماح للأندية بالعودة إلى التدريب في مجموعات صغيرة أثناء الالتزام بالابتعاد الاجتماعي هذا الأسبوع، ويعتقد هندرسون أن ليفربول سيكون في وضع الذروة للاستمرار من حيث توقفوا.

وصرح هندرسون في مقابلة أجراها معه الموقع الألكتروني الرسمي لليفربول اليوم الخميس "أنت بحاجة للحفاظ على مستويات اللياقة البدنية بأقصى ما تستطيع، وقد حصلنا على برنامج تدريبي من النادي للقيام به، والذي كان مفيدا جدا بالنسبة لنا لمحاولة الحفاظ على نوع من اللياقة العامة حتى نكون في مستوى جيد من الجاهزية البدنية عندما نعود للنشاط الرياضي ".

وأضاف هندرسون "لقد كان الأمر جيدا بالنسبة لنا وأعتقد أن الكثير من اللاعبين سيكونون بمستوى جيد من اللياقة البدنية، وعندما يحين الوقت الذي نحتاج فيه إلى خوض المباريات، فإنني متأكد من أننا سنكون جاهزين".

وأوضح هندرسون: "لقد مر وقت طويل بدون لعب، أو على الأقل شعرت وكأنها فترة طويلة".

وتابع "من الواضح أنه كان من الصعب قليلا عدم معرفة موعد العودة، لذلك فأنت بحاجة لتوفيق أوضاعك بأفضل ما يمكن، وهو ما فعله مسؤولو اللياقة البدنية بشكل جيد بشكل لا يصدق بالنسبة لنا".

وأكد قائد ليفربول "نحن في وضع جيد بما يكفي الآن لاستئناف نشطانا ، وإخراج الكرات وتقديم تمريرات أطول واستعادة شراستنا، الأمر الذي نأمل ألا يستغرق وقتا طويلا وسنعود إليه مجددا".