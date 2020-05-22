شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لقاء حماسي بين «آل الشيخ» و«آل سويلم» قبل «تحدي الخير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، رجل الأعمال السعودي سعود آل سويلم الرئيس السابق لنادي النصر، وذلك استعدادًا لـ«تحدي الخير» المقرر بينهما، والذي يتمثل في مسابقة للبلاى ستيشن يذهب إيرادها لمنصة جود الإسكان.

ونشر «آل الشيخ» فيديو للقاء، وقال خلالها «آل سويلم»: «الآن جالسين علشان نشوف بعض، بشوفه بيتدرب وللا لا، وهو جالس يتدرب جاله شد عضلي».

وأضاف: «عندي شرط، ألعب وياه في نفس البلايستيشن، علشان ما يلعب واحد تاني وحتى هو الذي يلعب وللا لا، ووافق على هذا التحدي».

وتابع: «المباراة ستكون الساعة 12 ليلا مع أبوناصر، والهدف خيري من المباراة، والحمدلله وصلنا دلوقني 5 ملايين و300 ألف ريال، وأوعدك تكون نتيجة تاريخية».

من جانبه، قال «آل الشيخ»: «المباراة الساعة 12 ليلاً، بس شغلولي أم كلثوم علشان أعرف ألعب. بيتكلموا معانا من EA وفيفا، إن شاء الله ممكن تنقل المباراة على منصاتها، وربنا يكتب الخير للجميع وإن شاء الله في ميزان حسناتي وحسناتك».

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