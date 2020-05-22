شكرا لقرائتكم فتاوى رمضان .. آمنة نصير : اهتمام الزوجة بكرة القدم واجب إذا طلب زوجها ذلك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نصحت الدكتور آمنة نصير أستاذ الفقه الاسلامى السيدات بمحاولة الاهتمام ومتابعة كرة القدم ارضاءا لأزواجهن إذا رغبوا فى ذلك وأضافت نصير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن يتعين على الزوجة مشاركة زوجها فى تطلعاته و الأمور التى يحبها بشكل عام وكرة القدم إذا كان يحبها بشكل خاص ، ولا ينبغى التناحر على مثل هذه الأمور فالدين الإسلامى حثنا على التفاهم والنقاش خاصة فى محيط الأسرة لأنها نواة المجتمع

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