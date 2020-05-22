شكرا لقرائتكم رضا عبد العال بعد 28 حلقة من الاختيار: حسبى الله ونعم الوكيل فى أعداء مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفاعل رضا عبد العال نجم الاهلى والزمالك السابق مع مسلسل الاختيار الذى يجسد قصة حياة البطل الشهيد أحمد صابر المنسى ، وكتب رضا عبد العال بعد مشاهدة الحلقة 28 من المسلسل عبر حسابه على فيس بوك : "منكم لله وربنا المعبود قلبى وجعنى ، حسبى الله ونعم الوكيل فى كل واحد ضد مصر وجيش مصر " ، وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصريًا على شاشة قناة ON، معركة شرسة بين التكفيريين وجنودنا الأبطال في مربع البرث حيث هاجم العشرات من التكفيريين، جنودنا حوش الأرض، وأثناء هجوم الإرهابيين على الكمين ومحاولة أحد العناصر التكفيرية للصعود للمبنى، قتله منسى بسرعة البرق، ليتوجع التكفيرى من الطلقة النارية، ليرد منسى قائلاً بقوة وصرامة تدل على شراسته وشجاعته: "أية وجعتك يلا.. والله ما هتعرفوا تاخدوا حد مننا"، لتكون آخر كلمات المقدم البطل أحمد منسى قبل استشهاده.



رضا عبد العال

في فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوى للغاية، وانطلقت قبل قوة تمركز كتيبة منسي ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد منسي، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه، حيث استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم البرث سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذي كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بى جي، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة

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وشارك رضا عبدالعال لستة مواسم متتالية مع القلعة البيضاء، تألق فيها بشكل كبير وأصبح نجم الشباك الأول فى نادى الزمالك، ثم انتقل للنادى الأهلى فى صفقة أصبحت حديث الصحافة المصرية لمدة 45 يوما، خاصة أن قصة انتقاله للقلعة الحمراء صاحبتها أحداث كثيرة مثل تحريره لمحضر شرطة ضد نادى الزمالك، بسبب رفض مسئوليه استلام إخطار يفيد بانتهاء تعاقده مع النادى.

وقع للنادى الأهلى بعد قيام مسئولى الزمالك بتخفيض قيمة عقده من 45 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه، ليقوم اللاعب بالانتقال للأهلى مقابل 625 ألف جنيه لمدة 5 مواسم.