شكرا لقرائتكم عبد الله بكرى يستعين بالحضرى للحفاظ على لياقته البدنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعان عبد الله بكري، لاعب فريق بيراميدز، بعصام الحضري حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق ومنتخب مصر، في خوض التدريبات اليومية للحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة توقف النشاط الرياضي الحالية بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، والتي بدأت في مارس الماضي، وذلك استعداداً لاستئناف الدوري العام خلال الفترة المقبلة، حيث يحرص الحضري على أداء التدريبات اليومية مع مجموعة من حراس المرمى، الذين استعانوا بخبرات السد العالي في الملاعب للحفاظ على لياقتهم، في أحد الملاعب الصغيرة، ونشر عبد الله بكري صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال تواجده مع الحضري على ملعب التدريب.



عبد الله بكري والحضري



الحضرى وعبد الله بكرى

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وكان النادي الأهلي قد تلقى عرضاً من أحد وكلاء اللاعبين للتعاقد مع عبد الله بكري نجم دفاع بيراميدز، فى ظل وجود مرونة من ناديه فى ملف بيعه نهاية الموسم الجارى بسبب ارتفاع قيمة عقده الشخصي.

ويرغب الأهلي فى تدعيم دفاعه بمساك سوبر بناءً على طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، إلا أن الإدارة الحمراء تجد صعوبة فى ضم باهر المحمدى مدافع الإسماعيلي وأسامة جلال مساك إنبى لمغالاة أنديتهما فى الشروط المادية.

ودخل مسئولو الأهلى فى مفاوضات مع عبد الله بكرى فى وقت سابق، وبالتحديد منذ أن كان فى صفوف سموحة وقبل انتقاله لبيراميدز، إلا أن المفاوضات فشلت فى وقتها بسبب مغالاة إدارة الفريق السكندرى المالية فى ملف بيعه.

وتحدث عبد الله بكرى مع إدارة بيراميدز حول إمكانية رحيله إلى الأهلى مؤكدا لهم أن القلعة الحمراء هى الخيار الأول له، إلا أن إدارة الأهلى وبالتحديد لجنة التخطيط لم تحسم موقفها من مسألة ضم اللاعب حالياً، كما لم يفصح رينيه فايلر عن قراره الأخير في هذا الملف.