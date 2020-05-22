شكرا لقرائتكم رمضان صبحى ينتظر فيورنتينا وبشكتاش فى الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقّب رمضان صبحي لاعب الأهلي المُعار من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي مصير العروض التي تحدثت عنها بعض التقارير الإعلامية الأجنبية برغبة عدة أندية أوروبية ضمّه ويأتي في مقدمتها فيورنتينا الإيطالي وبشكتاش التركي وغيرها من العروض الأوربية التي أكدت تقارير أنها بصدد وضوح الرؤية بشأن استكمال النشاط الرياضي من أجل تقديم عرض رسمي لنادي هيدرسفيلد من أجل ضم رمضان صبحي الذى تنتهي إعارته للأهلي بنهاية الموسم الجاري.

ورغم تناثر وتداول هذه التقارير بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية إلا أن نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي أكد مؤخراً أن اللاعب لم يتلقى أية عروض رسمية للتعاقد معه الصيف المقبل ، وأوضح شوقي انه في حالة وصول عرض رسمي سيتم تأجيل البت فيه من أجل ووضح الرؤية بشأن نشاط كرة القدم في العالم كله .

Advertisements

على صعيد متصل ، إستفسر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من مسئولى النادى عن مصير رمضان صبحى وتحدث المدرب السويسرى مع مسئولى القلعة الحمراء عن موقف اللاعب الذى يُعد من أهم نجوم القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، لاسيما أن الموسم أوشك على الانتهاء، سواء تم استكماله أو إلغائه، على خلفية "جائحة" كورونا، ويرغب فايلر فى معرفة مصير رمضان صبحى لأن رحيل اللاعب سيؤثر بالطبع فى مصير صفقات أخرى يرغب الأهلى فى إتمامها .

فايلر يرغب فى بقاء رمضان صبحى مع الفريق وفى فترة سابقة أبلغه مسئولو النادى أن اللاعب سيعود إلى أوروبا قبل أن تشهد الأيام الماضية تطورا جديدا فى هذا الملف، ويُبدى رمضان صبحى مرونة فى البقاء مع الأهلى حال عدم تلقيه عروضاً من أندية كبرى فى أوربا تُضيف له على الصعيد الفنى، وهو ما أنعش حظوظ الأهلى فى ضم اللاعب نهائياً، خاصة أن هيدرسفيلد قرر تخفيض سعر اللاعب من 9 ملايين جنيه إسترلينى إلى خمسة ملايين بسبب تأثر أسعار اللاعبين فى العالم كله بأزمة "كورونا" وهو ما يُعنى إمكانية حسم الصفقة الصيف المقبل.إدارة الأهلى أبلغت فايلر بأن الصفقة عادت للصورة ومن الممكن بقاء رمضان صبحى فى الفريق، بعكس الحال فى فترات سابقة كان الأمر فيها صعباً، وشدد مسئولو القلعة الحمراء للمدرب السويسرى على أن هناك خط مفاوضات مفتوح مع اللاعب وهيدرسفيلد لحسم الصفقة نهائياً.