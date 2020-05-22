شكرا لقرائتكم كهربا عن الاختيار: شكرا لكل من جسد شخصية بطل فى المسلسل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الاهلى أن حلقة الأمس من مسلسل الاختيار جعلتنا نعرف القيمة الحقيقة لأبطال وجنود مصر،مقدماً الشكر لصانعى مسلسل الاختيار ، وكتب كهربا عبر حسابه على تويتر :"لو كان المشهد بيوجع كدا امال الحقيقة بتوجع ازاى، احنا سمعنا عن معركة البرث لكن مشوفنهاش، الحمد لله إن الناس شافت وحست وعرفت قيمة هؤلاء الأبطال، أما أهالى الشهداء يفتخروا ويفرحوا بأبطالنا، دول مش ولادهم ولا فخرهم لوحدهم، دول ولاد وأخوات 100مليون مصرى.. مبيخلصوش".



كهربا

معركة شرسة شهدتها الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصريًا على شاشة قناة ON، بين التكفيريين وجنودنا الأبطال في مربع البرث حيث هاجم العشرات من التكفيريين، جنودنا حوش الأرض، وأثناء هجوم الإرهابيين على الكمين ومحاولة أحد العناصر التكفيرية للصعود للمبنى، قتله منسى بسرعة البرق، ليتوجع التكفيرى من الطلقة النارية، ليرد منسى قائلاً بقوة وصرامة تدل على شراسته وشجاعته: "أية وجعتك يلا.. والله ما هتعرفوا تاخدوا حد مننا"، لتكون آخر كلمات المقدم البطل أحمد منسى قبل استشهاده.



كهربا والاختيار

في فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوى للغاية، وانطلقت قبل قوة تمركز كتيبة منسي ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد منسي، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه، حيث استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم البرث سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذي كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بى جي، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة.