شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يستقر على منتصف يوليو موعدا مبدئيا لعودة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على تحديد منتصف يوليو إلى 20 يوليو موعد مبدئي لإستئناف بطولة الدوري الممتاز بعد توقفها لأكثر من 3 شهور بسبب انتشار فيروس كورونا ، خاصة أنه تم الإستقرار أيضا على عودة الفرق للتدريبات منتصف شهر يونيو المقبل بناء على تصريحات وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي .

من المقرر أن ينهي مسئولو اتحاد الكرة التصور الجديد الخاص باستئناف النشاط الكروي وتقديمه إلى وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي متضمن مواعيد المباريات و الملاعب والفنادق التى ستسضيف الفرق و الإحترازات الطبية التى سيتم العمل بها.

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شهد حفل الإفطار أمس الخميس الذي جمع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي و هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية الجبلاية و هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالدوري وعودته للاستئناف الفترة المقبلة ، حيث طلب الوزير من اتحاد الكرة في جلسته تصور جديد خاص باستئناف مسابقة الدوري والشروط الطبية التي ستكون علي كل فريق استعدادا لعودة الفرق للتدريبات منتصف يونيو المقبل.

ولم تشهد الجلسة الحديث عن أي أمور خاصة لانتخابات اتحاد الكرة والاقرب هو التجديد للجنة لمدة موسم واحد علي أن يتم إقامة الانتخابات لمدة 4 سنوات في 2021.