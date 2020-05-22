شكرا لقرائتكم خماسية الجبلاية ترفض مقترح إلغاء يطولتى القسمين الثانى والثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مقترح إلغاء بطولة القسم الثاني و الثالث للموسم الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا ، و الإكتفاء فقط بمباريات الدوري الممتاز المرجح استئنافه فى منتصف شهر يوليو المقبل ، بعد تصريحات وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي بإمكانية استئناف التدريبات منتصف شهر يونيو القادم.

جاء رفض مقترح إلغاء دوري القسم الثاني من قبل مسئولو اتحاد الكرة بسبب مبدأ تكافؤ الفرص و إكتمال مسابقة الدوري بالشروط الخاصة بالصعود و الهبوط إلي جانب أن مسابقة القسم الثاني متبقي بها 5 جولات فقط ونفس الأمر للقسم الثالث الذى يتبقي به 3 أو 4 جولات ، عكس الدوري الممتاز المتبقي به 17 جولة.

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فى سياق مغاير شهد حفل الإفطار أمس الخميس الذي جمع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي و هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية الجبلاية و هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالدوري وعودته للاستئناف الفترة المقبلة ، حيث طلب الوزير من اتحاد الكرة في جلسته تصور جديد خاص باستئناف مسابقة الدوري والشروط الطبية التي ستكون علي كل فريق استعدادا لعودة الفرق للتدريبات منتصف يونيو المقبل.

ولم تشهد الجلسة الحديث عن أي أمور خاصة لانتخابات اتحاد الكرة والاقرب هو التجديد للجنة لمدة موسم واحد علي أن يتم إقامة الانتخابات لمدة 4 سنوات في 2021 عقب اوليمبياد طوكيو التى تقام فى شهر يوليو من العام المقبل.