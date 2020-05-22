شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: قلبى وجعنى بعد صدمة استشهاد كتيبة أحمد المنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل رضا عبد العال، نجم الأهلى والزمالك السابق، مع مسلسل الاختيار الذى يجسد قصة حياة البطل الشهيد أحمد صابر المنسى، وكتب رضا عبد العال بعد مشاهدة الحلقة 28 من المسلسل عبر حسابه على فيس بوك، "منكم لله وربنا المعبود قلبى وجعنى، حسبى الله ونعم الوكيل فى كل واحد ضد مصر وجيش مصر "، وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصريًا على شاشة قناة ON، معركة شرسة بين التكفيريين وجنودنا الأبطال فى مربع البرث حيث هاجم العشرات من التكفيريين، جنودنا حوش الأرض، وأثناء هجوم الإرهابيين على الكمين ومحاولة أحد العناصر التكفيرية للصعود للمبنى، قتله منسى بسرعة البرق، ليتوجع التكفيرى من الطلقة النارية، ليرد منسى قائلاً بقوة وصرامة تدل على شراسته وشجاعته: "أية وجعتك يلا.. والله ما هتعرفوا تاخدوا حد مننا"، لتكون آخر كلمات المقدم البطل أحمد منسى قبل استشهاده.

وشارك رضا عبدالعال لستة مواسم متتالية مع القلعة البيضاء، تألق فيها بشكل كبير وأصبح نجم الشباك الأول فى نادى الزمالك، ثم انتقل للنادى الأهلى فى صفقة أصبحت حديث الصحافة المصرية لمدة 45 يوما، خاصة أن قصة انتقاله للقلعة الحمراء صاحبتها أحداث كثيرة مثل تحريره لمحضر شرطة ضد نادى الزمالك، بسبب رفض مسئوليه استلام إخطار يفيد بانتهاء تعاقده مع النادى.

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وقع للنادى الأهلى بعد قيام مسئولى الزمالك بتخفيض قيمة عقده من 45 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه، ليقوم اللاعب بالانتقال للأهلى مقابل 625 ألف جنيه لمدة 5 مواسم.