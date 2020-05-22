شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يترّقب العروض الرسمية من فيورنتينا وبشكتاش خلال الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقّب رمضان صبحى، لاعب الأهلى المُعار من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، مصير العروض التى تحدثت عنها بعض التقارير الإعلامية الأجنبية برغبة عدة أندية أوروبية فى ضمّه وفى مقدمتها فيورنتينا الإيطالى وبشكتاش التركى وغيرها من العروض التى أكدت تقارير أنها بصدد وضوح الرؤية بشأن استكمال النشاط الرياضى من أجل تقديم عرض رسمى لنادى هيدرسفيلد من أجل ضم رمضان صبحى الذى تنتهى إعارته للأهلى بنهاية الموسم الجارى.

ورغم تداول هذه التقارير بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، إلا أن نادر شوقى وكيل أعمال رمضان صبحى أكد مؤخراً أن اللاعب لم يتلق أية عروض رسمية للتعاقد معه الصيف المقبل، وأوضح شوقى أنه فى حال وصول عرض رسمى سيتم تأجيل البت فيه من أجل ووضح الرؤية بشأن نشاط كرة القدم فى العالم كله.

على صعيد متصل، استفسر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من مسئولى النادى عن مصير رمضان صبحى، وتحدث المدرب السويسرى مع مسئولى القلعة الحمراء عن موقف اللاعب الذى يُعد من أهم نجوم القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، لاسيما أن الموسم أوشك على الانتهاء، سواء استكماله أو إلغائه، على خلفية "جائحة" كورونا، ويرغب فايلر فى معرفة مصير رمضان صبحى لأن رحيل اللاعب سيؤثر بالطبع فى مصير صفقات أخرى يرغب الأهلى فى إتمامها .

فايلر يرغب فى بقاء رمضان صبحى مع الفريق وفى فترة سابقة أبلغه مسئولو النادى أن اللاعب سيعود إلى أوروبا قبل أن تشهد الأيام الماضية تطورا جديدا فى هذا الملف، ويُبدى رمضان صبحى مرونة فى البقاء مع الأهلى حال عدم تلقيه عروضاً من أندية كبرى فى أوربا تُضيف له على الصعيد الفنى، وهو ما أنعش حظوظ الأهلى فى ضم اللاعب نهائياً، خاصة أن هيدرسفيلد قرر تخفيض سعر اللاعب من 9 ملايين جنيه إسترلينى إلى خمسة ملايين بسبب تأثر أسعار اللاعبين فى العالم كله بأزمة "كورونا" وهو ما يُعنى إمكانية حسم الصفقة الصيف المقبل.إدارة الأهلى أبلغت فايلر بأن الصفقة عادت للصورة ومن الممكن بقاء رمضان صبحى فى الفريق، بعكس الحال فى فترات سابقة كان الأمر فيها صعباً، وشدد مسئولو القلعة الحمراء للمدرب السويسرى على أن هناك خط مفاوضات مفتوح مع اللاعب وهيدرسفيلد لحسم الصفقة نهائياً.