شكرا لقرائتكم خبر عن منتصف يوليو موعدا مبدئيا لاستئناف الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على تحديد منتصف يوليو إلى 20 يوليو موعداً مبدئياً لاستئناف بطولة الدورى الممتاز بعد توقفها لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، خاصة أنه تم الاستقرار أيضاً على عودة الفرق للتدريبات منتصف شهر يونيو المقبل، بناءً على تصريحات وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى.

ومن المقرر أن ينهى مسئولو اتحاد الكرة التصور الجديد الخاص باستئناف النشاط الكروى وتقديمه إلى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى متضمن مواعيد المباريات والملاعب والفنادق التى ستسضيف الفرق والاحترازات الطبية التى سيتم العمل بها.

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وشهد حفل الإفطار أمس الخميس الذى جمع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وهانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى وعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية الجبلاية وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالدورى وعودته للاستئناف الفترة المقبلة، حيث طلب الوزير من اتحاد الكرة فى جلسته تصور جديد خاص باستئناف مسابقة الدورى والشروط الطبية التى ستكون على كل فريق استعدادا لعودة الفرق للتدريبات منتصف يونيو المقبل.

ولم تشهد الجلسة الحديث عن أى أمور خاصة لانتخابات اتحاد الكرة والأقرب هو التجديد للجنة لمدة موسم واحد على أن يتم إقامة الانتخابات لمدة 4 سنوات فى 2021.

وكشف الإعلامى محمد شبانة فى لايف ”الخليج 365” أن الاتحاد الدولى "فيفا" يرفض تطبيق بند الـ8 سنوات فى الانتخابات المقبلة بأثر رجعى، وطلب تطبيقه بداية من الانتخابات المقبلة عقب اعتماد اللائحة الجديدة من قبل اللجنة الخماسية الحالية برئاسة عمرو الجناينى، والأزمة ما زالت قائمة لأن اللجنة الخماسية تطلب تطبيقه بند الـ8 سنوات باستبعاد أى عضو ينطبق عليه هذا البند من قبل.