شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: "كتيبة المنسى ولاد وأخوات 100مليون مصرى.. مبيخلصوش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الأهلى، إن حلقة الأمس من مسلسل الاختيار جعلتنا نعرف القيمة الحقيقية لأبطال وجنود مصر، مقدماً الشكر لصانعى مسلسل الاختيار، وكتب كهربا عبر حسابه على تويتر، "لو كان المشهد بيوجع كدا امال الحقيقة بتوجع إزاى، إحنا سمعنا عن معركة البرث لكن مشوفنهاش، الحمد لله إن الناس شافت وحست وعرفت قيمة هؤلاء الأبطال، أما أهالى الشهداء يفتخروا ويفرحوا بأبطالنا، دول مش ولادهم ولا فخرهم لوحدهم، دول ولاد وأخوات 100مليون مصرى.. مبيخلصوش".

معركة شرسة شهدتها الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصريًا على شاشة قناة ON، بين التكفيريين وجنودنا الأبطال فى مربع البرث حيث هاجم العشرات من التكفيريين، جنودنا حوش الأرض، وأثناء هجوم الإرهابيين على الكمين ومحاولة أحد العناصر التكفيرية للصعود للمبنى، قتله منسى بسرعة البرق، ليتوجع التكفيرى من الطلقة النارية، ليرد منسى قائلاً بقوة وصرامة تدل على شراسته وشجاعته: "أية وجعتك يلا.. والله ما هتعرفوا تاخدوا حد مننا"، لتكون آخر كلمات المقدم البطل أحمد منسى قبل استشهاده.

فى فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوى للغاية، وانطلقت قبل قوة تمركز كتيبة منسى ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد منسي، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه، حيث استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم البرث سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذى كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسى ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بى جي، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة.