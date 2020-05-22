شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير فرج: الجنود هم أبطال الوطن الحقيقيون وليس نجوم الفن والكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد سمير فرج، نجم الأهلى والزمالك والإسماعيلى السابق، أن الأبطال الحقيقيين فى الوطن هم الجنود والأطباء والشيوخ، وليس الفنانين ولاعبى الكرة، وتفاعل أحمد سمير فرج مع مسلسل الاختيار الذى جسد قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسى، وكتب عبر حسابه على فيس بوك، "والله العظيم بعد كورونا إن شاء الله لازم الكون يتغير.. لازم اللى يكونوا نجوم والعالم كله عارفهم الجنود اللى بتحمى بلادها والدكاتره والشيوخ الحقيقية هما اللى العالم كله والجماهير تعرفهم ودول اللى يعملوا إعلانات ومرتباتهم تكون عالية إحنا من غير الناس دى مش هيكون فى حياة بعد ستر ربنا طبعا.. تخيلو عمل عظيم زى ده معظمنا ميعرفش حاجه عنه والفنانين ولاعيبة الكورة هما النجوم.. رحم الله شهداء الوطن".

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

وبدأ أحمد سمير فرج صاحب القدم اليسرى الذهبية مشواره الكروى من الأهلى، لكن لم يبتسم له الحظ كثيراً فى القلعة الحمراء ولم يحصل على فرصته رغم إمكانياته الفنية التى لم يختلف عليها اثنان، رحل فى هدوء من الأهلى شأنه شأن مئات المواهب التى لم تحصل على فرصتها فى النادى العريق وتنّقل أحمد سمير بين عدة أندية ولعب للزمالك والإسماعيلى، كما لعب لجميع منتخبات مصر بمختلف أعمارها، وحصد لقب أفضل لاعب فى دورة حوض النيل عام 2011.

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ولم يصنع سمير فرج لنفسه شعبية فى القطبين لكن صنع جماهيرية طاغية فى الدراويش لدرجة جعلت الجمهور الإسماعيلاوى يكتب اسمه "ع الحيطان"، أحمد سمير فرج من أكاديمية الأهلى وبدأ تألقه بقميص الإسماعيلى واستمر مع الدراويش فى الفترة ما بين 2007 وحتى 2012، وبعد فترة قصيرة مع نادى ليرس البلجيكي، انضم أحمد سمير فرج إلى الزمالك قبل أن يعود إلى الإسماعيلى مجددا.

الظهور الأخير لأحمد سمير فرج فى الدورى المصرى كان بقميص الداخلية، قبل أن يعلن الاعتزال فى يوليو 2018 عبر حسابه على فيس بوك قائلا، “شكرا كره القدم خلتينى العب فى اكبر 3 انديه فى مصر، وجميع مراحل المنتخبات الوطنيه، واحتراف فى ليرس البلجيكى وسو شو الفرنسي”.