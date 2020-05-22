شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات الأهلي الصيفية فى مهب الريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه مسئولو النادى الأهلى أزمة فى ضم أكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم أنهم من اللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوف المارد الأحمر، فى ظل وجود منافسة من أندية خرجية أو تمسك إدارات أنديتهم ببقائهم ورفض بيعهم، مهما كانت الإغراءات الحمراء.

ويحاول مسئولو الأهلى التعاقد مع عدد من اللاعبين فى مراكز الدفاع والظهير الأيمن والجناح ورأس الحربة، وفقا لطلبات السويسرى رينيه فايلر المدير الفني، باعتبارها المراكز الأشد احتياجا للتدعيم فى الميركاتو الصيفى القادم، وهو ما قد يجبر مسئولى القلعة على البحث عن لاعبين جدد للتعاقد معهم وتدعيم صفوفه.

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ورفض السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلى، عدم التسرع فى ملف تجديد عقده، مؤكداً أنه لن يقوم بهذه الخطوة قبل تحديد موقف الدورى العام هذا الموسم، لأن هذا الأمر سيترتب عليه العديد من المتغيرات التى سيكون لها دور كبير فى تحديد قراره النهائى، واتفق فايلر مع الأهلى على تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، إلا أنه ربط الأمر بموافقة اسرته المقيمة فى سويسرا، حيث من المقرر أن يسافر فايلر إلى مسقط رأسه لمشاورتهم فى الأمر قبل العودة والتجديد بشكل رسمي.

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وأغلق فايلر، المدير الفنى للأهلى، باب التحدث مع وكيل أعماله بشأن أية عروض احتراف تصل له من أندية خارجية سواء فى منطقة الخليج أو أوروبا، موضحاً أن هذا الباب مُغلق حالياً تماماً لأنه استقر على تجديد عقده مع الأهلى ويرغب فى استكمال التجربة الأهلاوية وسيقوم بتجديد عقده مع النادى خلال الفترة المقبلة بعدما اتفق مع الإدارة الحمراء تقريباً على التجديد لكن الظروف الحالية من انتشار وباء كورونا وما تسبب فيه من تجميد النشاط وتجميد حركة الطيران فى العالم كله جعلته يطلب تأجيل التجديد للأهلي.

ورغم أن تقارير عديدة ذهبت فى الفترة الماضية إلى أن المدرب السويسرى الذى تولى تدريب الأهلى أوائل سبتمبر الماضى تلقى إغراءات خلال الفترة الماضية من أندية كثيرة فى الإمارات والسعودية وسويسرا إلا أن رينيه فايلر أغلق الباب مُبكراً وأبلغ وكيل أعماله بأنه لا يفكر فى الرحيل عن الأهلى وأنه سيُجدد للقلعة الحمراء بعدما تعود حركة الطيران ويسافر إلى بلاده لإستشارة زوجته بشأن بعض الأمور المتعلقة بالتجديد للأهلى وما سيترتب على هذه الخطوة من حضور زوجته للقاهرة للإقامة معها فيها.

واتفق فايلر مع إدارة الأهلى على الخطوط العريضة بشأن تجديد عقده مع النادى، لكنه طلب تأجيل التوقيع الرسمى لحين السفر وإنهاء بعض الأمور المتعلقة بالتجديد، قبل أن يُعلن عن بقائه فى القلعة الحمراء لمدة موسمين مقبلين بنسبة كبيرة للغاية.