شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين سموحة وأبوجبل بسبب مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تلوح في الأفق بوادر أزمة بين محمد أبوجبل، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، ومسؤولى نادى سموحة، بعد قيام الحارس بشكوى النادى السكندرى بلجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصرى لكرة القدم بسبب مبلغ مليون جنيه يراها الحارس مستحقاته قبل الرحيل عن سموحة، منها غرامة تم فرضها على الحارس عندما علم الجهاز الفنى لنادى سموحة حينذاك بقيادة حسام حسن بدخول الحارس في مفاوضات الانتقال للأبيض ورفضه الانتقال إلى فترة إعداد الفريق، وهو الأمر الذي دفع إبراهيم حسن، مدير الكرة وقتها لنادى سموحة، إلى توقيع العقوبة على الحارس الذي انتقل رسميا بعدها لنادى الزمالك.

وبرر محمد أبوجبل موقفه الحالى وسعيه لاسترداد مستحقاته بأنه تقدم بالشكوى عن طريق المحامى الخاص به منذ بدايه الموسم وجاءت فترة تجمبد النشاط الكروى بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد لتعرقل شكوى الحارس.