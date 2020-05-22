شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب «كاف» بحسم مصير مواجهة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أجرى مسؤولو نادى الزمالك عدة اتصالات بنظرائهم بالاتحاد الإفريقى «كاف»، لمعرفة مصير مواجهة الفريق المقررة أمام الرجاء المغربى، ضمن مباريات الدور قبل النهائى لدورى رابطة الأبطال، والتى لم يحسم مصيرها حتى الآن، بسبب تعليق النشاط الرياضى في جميع دول العالم كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا.

وطالب الزمالك، مسؤولى الكاف، بضرورة حسم موقف المباراة وما إذا كانت ستقام من مباراتين، في القاهرة والمغرب، أو ستقام بنظام المباراة الواحدة، مثلما كان يفكر مسؤولو الكاف في بداية الأزمة، ومعرفة الدول المرشحة لاستضافة المباراة، وكذلك توقيت إقامتها، حتى يتسنى للجهاز الفنى دراسة كل الأمور المتعلقة بخوض المواجهة حال إقامتها، سواء من ناحية الطقس والمناخ في الدول المرشحة لاستقبال المواجهة، أو التوقيت الذي ستقام فيه لتفادى حدوث أي مفاجآت عند إقامة تلك المواجهة.

كان باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، قد قام بدراسة فريق الرجاء المغربى، من خلال مشاهدة آخر مبارياته في الدورى المغربى، وكذلك في دورى رابطة الأبطال الإفريقى قبل توقفه حتى يتسنى له تجهيز وإعداد فريقه بالصورة المثلى التي تؤهله لتخطى عقبة الرجاء، والوصول للمباراة النهائية، وتحقيق الفوز بلقب دورى رابطة الأبطال الإفريقى الغائبة عن الزمالك منذ عام 2002. وقرر باتريس كارتيرون منح لاعبيه إجازة 72 ساعة من التدريبات المنزلية، في عيد الفطر، حتى يتسنى لهم التقاط أنفاسهم، على أن يعاودوا رفع الأحمال بعد الانتهاء من الراحة التي منحها لهم.

وطلب كارتيرون من الجهاز الإدارى بالفريق، إعداد تقرير مفصل عن لاعبى الرجاء والمجموعة الباقية بالفريق، بعدما تردد رحيل عدد من لاعبيه بسبب الأزمة المالية التي يعانيها نادى الرجاء، حتى يتمكن من دراسة الفريق المغربى جيداً ووضع الخطة المناسبة لمواجهته حال إقامة المباراة.

في ذات السياق، يخضع محمود عبدالعزيز، لاعب الوسط، لبعض الفحوصات الطبية، بمعرفة طبيبه المعالج، للوقوف على حالته حتى يؤدى برنامجا تأهيليا للتخلص من آلام الركبة عقب إجرائه جراحة الرباط الصليبى، حتى يتسنى للجهاز الطبى تحديد المرحلة الأخيرة من علاجه، وتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية، وتحديد توقيت عودته للفريق، خصوصاً أنه من العناصر المتميزة التي حرمت الإصابة الفريق من جهوده طوال الفترة المنقضية.

يأتى هذا في الوقت الذي رفع فيه مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، حالة الطوارئ داخل النادى، تحسباً لعودة التدريبات بشكل جزئى في شهر يونيو المقبل، وفقاً لخطة مجلس الوزراء للتعايش مع فيروس كورونا.

وشدد مرتضى منصور، على جميع العاملين بالنادى، باتباع كافة الوسائل الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وعلى رأسها ارتداء الكمامات الطبية، سواء داخل النادى أو خارجه، فضلاً عن الالتزام بسياسة التباعد، للوقاية والحد من انتشار الفيروس.

Advertisements

كما كلف منصور، الإدارة الهندسية بالنادى، بالإلتزام بتعقيم كافة أنحاء النادى على مدار اليوم، فضلاً عن تكليف الإدارة الطبية بالنادى باتخاذ كافة السبل والتدابير لمواجهة الفيروس بكل الإجراءات المتبعة.