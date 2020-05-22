شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان ينسحب من صفقة «كوليبالي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
انسحب نادي باريس سان جيرمان من صفقة التعاقد مع مدافع نادي نابولي الإيطالي ومنتخب السنغال كاليدو كولبيالي كما أكدت تقارير فرنسية.
وحسب صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، فإن الفريق الباريسي قرر الانسحاب من الصفقة بسبب التكلفة العالية التي سيتحملها لإتمامها.
وأشارت الصحيفة إلى أن مستقبل المدافع الدولي السنغالي أصبح في الدوري الإنجليزي حاليًا، إذ يحظى باهتمام كل من ليفربول ومانشستر يونايتد.
وتبلغ القيمة المالية حاليًا لـ«كوليبالي» حوالي 56 مليون يورو، حسب موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص، إلا أن نابولي يرفض التخلي عن لاعبه بمبلغ يقل عن 100 مليون يورو، كما أشارت العديد من التقارير السابقة.
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