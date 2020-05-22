شكرا لقرائتكم خبر عن «عفروتو»: رفضت الانتقال للزمالك حبًا في الأهلي.. «ولو مكان حسام عاشور أعتزل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف مصطفى عفروتو، لاعب الأهلي السابق، أن الزمالك تفاوض معه أثناء تولي التوأم حسام وإبراهيم حسن قيادة الفريق، من أجل الانضمام إلى القلعة البيضاء مؤكدًا أنه رفض العرض لأنه كان صعبًا عليه قبوله كونه ابنًا من أبناء الأهلي.

وأوضح «عفروتو»، خلال حلوله ضيفًا على برنامج «60 دقيقة» على قناة «أون تايم سبورت»: «كلموني ساعتها لكن كان الموضوع بالنسبالي إن أنت ماشي من النادي الأهلي كان صعب إن أنت ابن من أبناء الأهلي، كان الموضوع صعب بالنسبة لي».

وأضاف: «مش تقليلًا من نادي الزمالك بالعكس ده شرف كبير لي إن أنا أروح نادي الزمالك أو ألبس قميص نادي الزمالك، ولكن أنا رجل عندي مبدأ، أنا بحب النادي الأهلي ومكنش ينفع، يعني كان عندي فرصة إن أنا أروح وأمضي في نادي الزمالك ولكن أنا رجل أهلاوي وبحب النادي الأهلي ومخلص للنادي الأهلي».

واستطرد «عفروتو»: «أنا دلوقتي برة النادي الأهلي ومليش مصلحة جوة النادي الأهلي عشان أقول كدة بس أنا واحد من جمهور النادي الأهلي ومن أبناء النادي الأهلي وأتمنى الناس تأخذ الكلام بشكل سليم».

وعلى جانب آخر، قال «عفروتو» إنه كان سيأخذ قرار بالاعتزال إذا كان في موقع قائد الأهلي حاليًا حسام عاشور، موضحًا: «مع إن حسام عاشور عشان منظلمش الراجل قدامه إنه يلعب سنتين أو 3 سنين كمان، ولكن حسام عاشور مش هنقارنه زيه زي بقية اللعيبة لا، أنت عملت تاريخ كبير، حققت بطولات، كل الناس دائمًا فكراك بالخير، جماهير النادي الأهلي عمرها ما بتنسى أبنائها».

واردف: «فرسالة مني ليه، يعتزل في النادي الأهلي والناس عمرها ما هتنسى حسام عاشور ومش حابب إن هو يروح نادي ثاني، وده حقه على فكرة ممكن يجيله مبلغ كويس في أي نادي تاني يروح، بس لو أنا مكانه هعتزل في النادي الأهلي».

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