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يوفنتوس يبدأ مفاوضات ضم بوغبا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 مايو 2020

  بدأ نادي يوفنتوس مفاوضات مع وكيل النجم الفرنسي بول بوغبا، مينو رايولا لإعادة لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لصفوف بطل لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة، حسبما أفادت تقارير صحافية فرنسية. وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة لو سبورت 10 الفرنسية، أن المحادثات الجدية بدأت بين الطرفين بعد أن بدات تطارده منذ شهور فكرة العودة للنادي الإيطالي. ولم يخف بوغبا أبداً حبه ليوفنتوس وكان هناك أخيراً شعور بالندم حول انتقاله بقيمة 105 ملايين يورو لمانشستر يونايتد في صيف 2016. وأوضحت الصحيفة أن أندية وبرشلونة الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي لا تبدو مستعدة لدفع ثمن لاعب خط وسط منتخب فرنسا، مما يضع يوفنتوس في وضع تفاوضي أقوى. ومع احتمالية رحيل ميراليم بيانيتش وكذلك أدريان رابيو، فإن بوغبا سيكون إضافة رائعة لفريق المدرب الإيطالي المخضرم ماوريتسيو ساري. وارتبط بوغبا (27 عاماً)، الذي توج بكأس العالم مع منتخب فرنسا قبل عامين بروسيا، بالانتقال إلى إنتر الإيطالي، من أجل العودة للعب مرة أخرى تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي. يذكر أن بوغبا خاض 178 مباراة مع يوفنتوس في جميع البطولات، وأحرز 34 هدفاً، وقدم 40 تمريرة حاسمة.  


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