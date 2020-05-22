شكرا لقرائتكم محمد عواد يهزم حماقي فى مباراة خماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، الفوز على الفنان محمد حماقي، في مباراة كرة قدم خماسية جمعت الثنائي، في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشر محمد عواد صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام جمعته بمحمد حماقي وعلق عليها " حظ سئ".

محمد عواد وحماقي

ويسعى نجوم الكرة في فترة التوقف التي بدأت منذ مارس الماضي، إلى البحث عن أي وسيلة تسلية حيث لجأ بعضهم إلى المباريات الخماسية، فيما يحرص البعض الآخر على مواصلة التدريبات المنزلية من أجل الحفاظ على لياقته والاستعداد لخوض منافسات الدوري في حالة استئناف النشاط.

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في سياق متصل، خرج محمد عواد، حارس الزمالك، من حسابات الرحيل عن الفريق الأبيض فى الموسم الجديد، حيث أبدى الحارس تمسكه بالاستمرار فى القلعة البيضاء، مع الاجتهاد فى التدريبات حين عودة النشاط الكروى للحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسى مجددًا.

انضم محمد عواد إلى صفوف الزمالك، مطلع الموسم الجارى، حيث شارك حتى الآن فى 16 مباراة مع قلعة ميت عقبة، بواقع 7 مباريات فى الدورى الممتاز، و5 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا، و3 مباريات فى كأس مصر النسخة الماضية، ومباراة فى السوبر المصرى لنسخة 2018 – 2019.

استقبل محمد عواد 13 هدفًا مع الزمالك، بواقع 7 أهداف فى الدورى الممتاز، و3 أهداف فى دورى أبطال إفريقيا و3 مباريات فى السوبر المصرى أمام الأهلى.

فيما نجح بالخروج بشباكه نظيفة مع الزمالك فى 9 مباريات بواقع 3 مباريات فى الدورى الممتاز ومثلهم فى دورى أبطال إفريقيا ومثلهم فى كأس مصر النسخة الماضية.

تراجعت مشاركات محمد عواد مع الفرنسى باتريس كارتيرون، حيث اعتمد بصفة أكثر على محمد أبو جبل، حارس الزمالك، فى المباريات الأخيرة للأبيض، فيما اكتفى محمد عواد بالمشاركة مع كارتيرون فى 4 مباريات، بواقع مباراتين فى دورى أبطال إفريقيا ومثلهما فى الدورى الممتاز، وتلقى خلالهم 3 أهداف فى مباراته أمام طلائع الجيش.