شكرا لقرائتكم على معلول : لن أرحل عن الأهلي مهما كانت المغريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف التونسي على معلول ظهير أيسر الأهلي لإدارة القلعة الحمراء، عدم امتلاكه معلومات عن أية عروض خليجية سواء من نادي الهلال السعودي أو غيره من أندية الخليج التى تحدثت عنها تقارير إعلامية سعودية وتونسية خلال الأيام الماضية لوجود رغبة فى ضمه.

وأكد على معلول لمسئولي النادي الأهلي، أنه لا يتحدث مع وكلاء لاعبين بشأن إية عروض إحتراف لأن موقفه واضح من هذا الأمر ويرغب في البقاء مع الفريق ولا يفكر في الرحيل حالياً على الأطلاق، مؤكداً أنه سعيد بالتجربة الأهلاوية ويرغب في إستكمالها لعدة مواسم قادمة ويرغب في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا لذا فهو لا يشغل نفسه بالحديث مع الوكلاء عن أية عروض أحتراف خليجية أو أوربية.

فيما أعلن الأهلى أن الدولى التونسى لن يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتمسك مسئولو القلعة الحمراء ببقاء الدولى التونسى الذى يُعد أحد أهم الركائز الأساسية فى الفريق ولا يمكن التفريط فيه حالياً، حيث يرغب الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر فى الإبقاء على الظهير التونسى شأنه شأب باقى عناصر الفريق الأساسية التى يرغب فايلر فى الإبقاء عليها من أجل تحقيق طموحاته فى الفريق، وأهمها استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا وكذلك التتويج بلقب الدورى المحلى حينما يتم استئناف النشاط الرياضى المُجمّد حالياً جراء "جائحة" كورونا.

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وفى هذا الشأن، قال أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى، إن النادى لم يتلق عروضاً من الهلال السعودى مثلما تردد مؤخراً، موضحاً أن على معلول ليس للبيع ولن يُفرّط فيه النادى حالياً كونه عنصراً أساسياً فى كتيبة رينيه فايلر، وشدد أمير توفيق على أن معلول مُستمر مع الأهلى، وليس صحيحاً أن النادى تلقى عرضاً رسمياً من الهلال لضم الدولى التونسى، موضحاً أن النادى لم يتلق عرضاً من نظيره السعودى ولا توجد نية فى الاستغناء عن خدمات اللاعب حالياً.

وكانت تقارير صحفية تونسية قد أكدت أن الهلال تقدم بعرض رسمى إلى الأهلى من أجل التعاقد مع معلول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ووفقا لموقع " Tunisie Numérique" التونسى والصادر باللغة الفرنسية، تقدم نادى الهلال بعرض رسمى لضم نجم الأهلى ومنتخب تونس على معلول خلال فترة الميركاتو الصيفى المقبل، وأشار الموقع التونسي، إلى أن إدارة الأهلى تتجه لرفض العرض المقدم من الهلال، نظرا لأن اللاعب التونسى يعد من الركائز الأساسية بالنسبة للمدرب السويسرى رينيه فايلر.

وانضم معلول كان إلى صفوف الأهلى فى صيف 2016 قادمًا من الصفاقسى التونسي، وقدم مستويات متميزة مع المارد الأحمر.