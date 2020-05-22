شكرا لقرائتكم شريف إكرامى لأمير كرارة : مبروك يا صاحبي .. والإختيار مسلسل مشرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، انبهاره بمسلسل الاختيار، الذي يعرض عبر شاشة أون في رمضان، والذي يروي قصة حقيقية لاستشهاد مجموعة من أبطال الجيش المصري وبالتحديد الكتيبة 103 صاعقة، بقيادة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، التي تصدت لمجموعة من التكفيرين في مربع البرث بسيناء.

ونشر شريف إكرامي صورة للشهداء الحقيقين وعلق عليها "اللهم ارحم كل بطل استشهد في سبيل هذا الوطن، حفظ الله مصر وجيشها وشعبها".

كما نشر إكرامي صورة برفقة الفنان أمير كرارة بطل المسلسل الذي يجسد شخصية الشهيد أحمد منسي وعلق عليها "مسلسل الاختيار مُشرف مبروك لصديقي العزيز أمير كرارة ولكل من شارك في هذا العمل الرائع".

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على جانب آخر، نفى شريف إكرامي، دخول مسؤولو نادي الزمالك في مفاوضات معه في أي فترة من الفترات ولم يعرض اسمه داخل ميت عقبة سواء خلال بدايته في الملاعب أو في الفترة الحالية.

وأوضح شريف إكرامى خلال تصريحات تلفزيوينية،"لم أحدد مصيري حتى الوقت الجاري، هناك بعض العروض أدرسها جيدًا وساستقر على النادي الذي أراه مناسب لي في الفترة المقبلة".

أشار شريف إكرامي إن تفاوض عبدالله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، مع نادي الزمالك خلال تواجده في صفوف النادي الأهلي، كان شيئًا طبيعيًا و عبدالله السعيد جاء الأهلي وكان لاعبًا في صفوف النادي الإسماعيلي قائلا "عبدالله السعيد مش ابن النادي الأهلي لذلك مفاوضاته مع الزمالك لم تكن صادمة بالنسبة لي ولعبدالله، أما دخول الزمالك في مفاوضات معي أو مع حسام عاشور مختلف تمامًا فنحن أبناء النادي الأهلي منذ الصغر وصعدنا من قطاع الناشئين".

وأختتم شريف إكرامي إنه لم يتوقع نهائيًا تألق رمضان صبحي، مهاجم نادي هيدرسفيلد في صفوف النادي الأهلي بعد العودة للقلعة الحمراء على سبيل الإعارة و أن رمضان صبحي حقق نجاحًا كبيرًا بعد العودة للفريق الاحمر وظهر بشكل ملفت للغاية خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبي، وأن ذلك الفضل يرجع إلى السويسري رينيه فايلر، الذي نجح في تطوير مستوى اللاعب.