شكرا لقرائتكم City club تمنح أسرة الشهيد أحمد المنسي العضوية رقم 1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعلن مجلس ادارة أندية city club ، اهداء أسرة الشهيد البطل العقيد اركان حرب احمد صابر المنسي العضوية الاولي في جميع الفروع تقديرا وعرفانا بدوره البطولي في الدفاع عن ارض الوطن . وأصدر مجلس ادارة اندية city club بيانا رسميا علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " قال فيه ، " تقديرًا لجميل لن نستطيع ردّه.. وعرفانًا واعترافًا بفضل العقيد أركان حرب أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة..قرر مجلس إدارة أندية سيتي كلوب إهداء العضوية الأولى في فروعه لعائلة البطل أحمد المنسي..وتقديم خصم ٢٥ بالمائة على الاشتراكات لأبطال الجيش المصري والشرطة المصرية من أسر الشهداء الذين قدموا حياتهم فداءً لتراب مصر الغالي. Advertisements سيتي كلوب يعتز ويفتخر بالعقيد أحمد المنسي وبكل بواسل الجيش المصري والشرطة المصرية.

سيتي كلوب 1

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر City club تمنح أسرة الشهيد أحمد المنسي العضوية رقم 1 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.