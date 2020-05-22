شكرا لقرائتكم أحمد سمير فرج: الجنود هم الأبطال الحقيقيون ليس الفنانين أو لاعبى الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد سمير فرج نجم الاهلى والزمالك والاسماعيلى السابق أن الابطال الحقيقين فى الوطن هم الجنود والاطباء والشيوخ وليس الفنانين ولاعبى الكرة ، وتفاعل أحمد سمير فرج مع مسلسل الاختيار الذى جسد قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسى حيث كتب عبر حسابه على فيس بوك : "والله العظيم بعد الكورونا ان شاء الله لازم الكون يتغير..لازم اللي يكونو نجوم والعالم كله عارفهم الجنود اللي بتحمي بلادها والدكاتره والشيوخ الحقيقيه هما اللي العالم كله والجماهير تعرفهم ودول اللي يعملو اعلانات ومرتباتهم تكون عاليه احنا من غير الناس دي مش هيكون في حياه بعد ستر ربنا طبعا ..تخيلو عمل عظيم زي ده معظمنا ميعرفش حاجه عنه والفنانين ولاعيبة الكوره هما النجوم.. رحم الله شهداء الوطن".



أحمد سمير

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

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وبدأ أحمد سمير فرج صاحب القدم اليسرى الذهبية مشواره الكروى من الأهلى، لكن لم يبتسم له الحظ كثيراً فى القلعة الحمراء ولم يحصل على فرصته رغم إمكانياته الفنية التى لم يختلف عليها اثنان، رحل فى هدوء من الأهلى شأنه شأن مئات المواهب التى لم تحصل على فرصتها فى النادى العريق وتنّقل أحمد سمير بين عدة أندية ولعب للزمالك والإسماعيلى، كما لعب لجميع منتخبات مصر بمختلف أعمارها، وحصد لقب أفضل لاعب فى دورة حوض النيل عام 2011.

لم يصنع سمير فرج لنفسه شعبية فى القطبين لكن صنع جماهيرية طاغية فى الدراويش لدرجة جعلت الجمهور الإسماعيلاوى يكتب اسمه "ع الحيطان"، أحمد سمير فرج من أكاديمية الأهلى وبدأ تألقه بقميص الإسماعيلى واستمر مع الدراويش فى الفترة ما بين 2007 وحتى 2012، وبعد فترة قصيرة مع نادى ليرس البلجيكي، انضم أحمد سمير فرج إلى الزمالك قبل أن يعود إلى الإسماعيلى مجددا.

الظهور الأخير لأحمد سمير فرج في الدوري المصري كان بقميص الداخلية، قبل أن يعلن الاعتزال فى يوليو 2018 عبر حسابه على فيس بوك قائلا، “شكرا كره القدم خلتيني العب في اكبر 3 انديه في مصر، وجميع مراحل المنتخبات الوطنيه، واحتراف في ليرس البلجيكي وسو شو الفرنسي”.