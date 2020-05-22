شكرا لقرائتكم إمام عاشور : طارق حامد أسد ومكمل مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد إمام عاشور لاعب نادي الزمالك، على عدد من الأسئلة الشائكة مع الجماهير والمتابعين لحساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدا أنه مستمر داخل القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

واستغل إمام عاشور فرصة توقف النشاط الرياضي في مصر والذي بدأ في مارس الماضي، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، في الإجابة على تساؤلات الجماهير، عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، كنوع من التسلية في قضاء الوقت، كما يحرص إمام عاشورعلى خوض التدريبات اليومية في منزله، وفقاً للخطة التي وضعها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، خلال فترة التوقف، للحفاظ على لياقة اللاعبين، ليكونوا جاهزين للمشاركة في حالة استئناف النشاط الرياضي في أي وقت.

وجاء رد إمام عاشور على تساؤلات الجماهير كالتالي:

مكمل مع الزمالك؟

إن شاء الله.

اتكلم عن طارق حامد؟

أسد.

من يشاركك في غرفة معسكر المنتخب؟

صلاح محسن.

هل الزمالك هو النادي الوحيد الذي شجعته في مصر؟

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طبعاً.

لماذا يحبك الزملكاوية؟

يمكن عشان واحد منهم.

كنت مصدق توصل لمكانك حالياً؟

أكيد طبعاً، لازم يكون عندك حلم.

ما هو أول فريق لعبت له؟

غزل المحلة.

هل ندمت على انتقالك للزمالك؟

عمرها ما تحصل، أحسن خطوة في حياتي.