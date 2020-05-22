شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. رضا عبد العال يقود الأهلي للفوز على جمهورية شبين باللحظات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح رضا عبد العال، نجم الاهلى والزمالك الأسبق، فى تسجيل هدف تاريخى للفريق الأحمر فى شباك جمهورية شبين خلال بطولة الدورى لموسم 1995 – 1996 فى اللحظات القاتلة من عمر المباراة، التى كانت تقترب من التعادل السلبى، وهو ما يعنى زيادة الفارق مع الزمالك إلى أربع نقاط مرة أخرى وازدياد الأمر صعوبة على الأهلى قبل أن يسدد رضا كرة قوية سكنت شباك شبين بعد 170 ثانية من الدقيقة 90، وأحرز هدفا أشعل أفراحا هستيرية فى شبين والقاهرة وكل مكان به أهلاوى فى مصر وخارجها.

هدف رضا عبد العال كان سبباً فى تتويج الأهلى ببطولة الدورى بعد منافسة استمرت فى الأسابيع التالية حتى توجت فيما بعد بمباراة تاريخية أمام الزمالك أنهت الصراع لصالح الفريق الأحمر.

وشارك رضا عبد العال لستة مواسم متتالية مع القلعة البيضاء، تألق فيها بشكل كبير وأصبح نجم الشباك الأول فى نادى الزمالك، ثم انتقل للنادى الأهلى فى صفقة أصبحت حديث الصحافة المصرية لمدة 45 يوما، خاصة أن قصة انتقاله للقلعة الحمراء صاحبتها أحداث كثيرة مثل تحريره لمحضر شرطة ضد نادى الزمالك، بسبب رفض مسئوليه استلام إخطار يفيد بانتهاء تعاقده مع النادى.

Advertisements

وقع للنادى الأهلى بعد قيام مسئولى الزمالك بتخفيض قيمة عقده من 45 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه، ليقوم اللاعب بالانتقال للأهلى مقابل 625 ألف جنيه لمدة 5 مواسم.