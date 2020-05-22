شكرا لقرائتكم خبر عن شريف اكرامي: مسلسل الاختيار مُشرف.. حفظ الله مصر وجيشها وشعبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن انبهاره بمسلسل الاختيار، الذي يعرض عبر شاشة أون في رمضان، ويروى قصة حقيقية لاستشهاد مجموعة من أبطال الجيش المصرى، وبالتحديد الكتيبة 103 صاعقة، بقيادة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، التي تصدت لمجموعة من التكفيرين فى مربع البرث بسيناء، ونشر شريف إكرامي صورة للشهداء الحقيقيين وعلق عليها، "اللهم ارحم كل بطل استشهد في سبيل هذا الوطن، حفظ الله مصر وجيشها وشعبها"، كما نشر إكرامي صورة برفقة الفنان أمير كرارة بطل المسلسل الذي يجسد شخصية الشهيد أحمد منسي وعلق عليها قائلا، "مسلسل الاختيار مُشرف مبروك لصديقي العزيز أمير كرارة ولكل من شارك في هذا العمل الرائع".

على جانب آخر، نفى شريف إكرامي دخول مسؤولى الزمالك في مفاوضات معه في أي فترة من الفترات ولم يعرض اسمه داخل ميت عقبة سواء خلال بدايته في الملاعب أو في الفترة الحالية.



اكرامي



شريف اكرامى

وأضاف شريف إكرامى خلال تصريحات تلفزيوينية، "لم أحدد مصيري حتى الوقت الجاري، هناك بعض العروض أدرسها جيدًا وساستقر على النادي الذي أراه مناسب لي في الفترة المقبلة".

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وأشار شريف إكرامي إلى أن تفاوض عبدالله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، مع نادي الزمالك خلال تواجده في صفوف النادي الأهلي، كان شيئًا طبيعيًا و عبدالله السعيد جاء الأهلي وكان لاعبًا في صفوف النادي الإسماعيلي قائلا "عبدالله السعيد مش ابن النادي الأهلي لذلك مفاوضاته مع الزمالك لم تكن صادمة بالنسبة لي ولعبدالله، أما دخول الزمالك في مفاوضات معي أو مع حسام عاشور مختلف تمامًا فنحن أبناء النادي الأهلي منذ الصغر وصعدنا من قطاع الناشئين".

وأشار شريف إكرامي إنه لا يوجد أي مهاجم خطير مقارنة بعماد متعب، مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي سابقًا وأنه لعب أمام مهاجمين داخل مصر وخارجها ولكنه لم يجد أخطر من عماد متعب، وذلك خلال تدربهم في القلعة الحمراء قائلا "ربما هناك مهاجمين مميزين ولكن المهاجم المرعب عماد متعب كنت أشعر بالخوف ولا أتوقع الزاوية التي يسدد فيها خلال التدريبات و مواجهة الترجي في 2012 الأصعب في حياتي.. ويليها لقاء الهزيمة بسداسية أمام غانا ولا أحد يكتب لي على تويتر فقط أقوم باستطلاع رأي زوجتي" .

وأختتم شريف إكرامي إنه لم يتوقع نهائيًا تألق رمضان صبحي، مهاجم نادي هيدرسفيلد في صفوف النادي الأهلي بعد العودة للقلعة الحمراء على سبيل الإعارة و أن رمضان صبحي حقق نجاحًا كبيرًا بعد العودة للفريق الاحمر وظهر بشكل ملفت للغاية خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبي، وأن ذلك الفضل يرجع إلى السويسري رينيه فايلر، الذي نجح في تطوير مستوى اللاعب.