شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يؤكد للأهلي عدم تلقيه عروضا خليجية فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد على معلول، ظهير أيسر فريق الأهلى، لإدارة النادى أنه لا يعلم شيئاً عن أية عروض خليجية، سواء من الهلال السعودى أو غيره من أندية الخليج التى تحدثت عنها تقارير إعلامية سعودية وتونسية خلال الأيام الماضية، وأوضح الدولى التونسى لمسئولى القلعة الحمراء أنه لا يتحدث مع وكلاء لاعبين بشأن عروض احتراف لأن موقفه واضح من هذا الأمر، ويرغب فى البقاء مع الفريق ولا يفكر فى الرحيل حالياً على الإطلاق، لأنه سعيد بالتجربة الأهلاوية ويرغب فى استكمالها لعدة مواسم قادمة، ويرغب فى تحقيق لقب دورى أبطال أفريقيا، لذا لا يشغل نفسه بالحديث مع الوكلاء عن أية عروض احتراف خليجية أو أوروبية.

فيما أعلن الأهلى أن الدولى التونسى لن يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتمسك مسئولو القلعة الحمراء ببقاء الدولى التونسى الذى يُعد أحد أهم الركائز الأساسية فى الفريق ولا يمكن التفريط فيه حالياً، حيث يرغب الجهاز الفنى للفريق، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، فى الإبقاء على الظهير التونسى شأنه شأن باقى عناصر الفريق الأساسية التى يرغب فايلر فى الإبقاء عليها من أجل تحقيق طموحاته فى الفريق، وأهمها استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا وكذلك التتويج بلقب الدورى المحلى حينما يتم استئناف النشاط الرياضى المُجمّد حالياً جراء "جائحة" كورونا.

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وفى هذا الشأن، قال أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى، إن النادى لم يتلق عروضاً من الهلال السعودى مثلما تردد مؤخراً، موضحاً أن على معلول ليس للبيع ولن يُفرّط فيه النادى حالياً كونه عنصراً أساسياً فى كتيبة رينيه فايلر، وشدد أمير توفيق على أن معلول مُستمر مع الأهلى، وليس صحيحاً أن النادى تلقى عرضاً رسمياً من الهلال لضم الدولى التونسى، موضحاً أن النادى لم يتلق عرضاً من نظيره السعودى ولا توجد نية فى الاستغناء عن خدمات اللاعب حالياً.

وكانت تقارير صحفية تونسية قد أكدت أن الهلال تقدم بعرض رسمى إلى الأهلى من أجل التعاقد مع معلول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ووفقا لموقع " Tunisie Numérique" التونسى والصادر باللغة الفرنسية، تقدم نادى الهلال بعرض رسمى لضم نجم الأهلى ومنتخب تونس على معلول خلال فترة الميركاتو الصيفى المقبل، وأشار الموقع التونسي، إلى أن إدارة الأهلى تتجه لرفض العرض المقدم من الهلال، نظرا لأن اللاعب التونسى يعد من الركائز الأساسية بالنسبة للمدرب السويسرى رينيه فايلر.

وانضم معلول كان إلى صفوف الأهلى فى صيف 2016 قادمًا من الصفاقسى التونسي، وقدم مستويات متميزة مع المارد الأحمر.