شكرا لقرائتكم خبر عن على أنغام "قالو أيه علينا".. حسام غالي يقدم التحية لشهداء البرث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه حسام غالي، نجم النادى الأهلى السابق ومدير الكرة الحالى فى نادى الجونة، التحية إلى شهداء القوات المسلحة من الكتيبة 103 فى سيناء، بقيادة البطل الشهيد أحمد صابر منسي، والذى استعرض مسلسل الاختيار قصة استشهاده مع عدد من رجال كتيبته فى مواجهة مجموعة من التكفيريين بمربع البرث، ونشر غالى فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام متضمناً صورة الشهداء وأغنية "قالوا ايه علينا"، التى تم تخصيصها لرجال الصاعقة المصرية وخاصة شهداء مربع البرث.

وكان حسام غالى قد أعلن اعتزاله بشكل رسمى فى 23 أبريل 2018 بمؤتمر صحفى عقده بمقر القلعة الحمراء، ليسدل الستار على مسيرته الكروية داخل جدران النادى الأهلى قبل أن يتجه إلى عالم التدريب، وكان النشاط الرياضى قد توقف فى مصر منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذى اجتاح العديد من دول العالم واجبر الملايين على البقاء فى منازلهم.

وشارك حسام غالى فى 74 مباراة دولية بقميص منتخب مصر، ولعب لـ6 أندية طوال مسيرته وهى الأهلى وفينورد الهولندى وتونتنهام وديربى كاونتى الإنجليزيين والنصر السعودى وليرس البلجيكى.

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حصل غالى مع الأهلى على 13 بطولة، هى الدورى المصرى 2010/2011 - 2015/2016- 2016/2017- 2017/2018، كأس السوبر المصرى 2010 - 2014 – 2015، كأس مصر 2003- 2017، دورى أبطال إفريقيا2001 – 2012، كأس الكونفدرالية 2014، كأس السوبر الإفريقى 2002

من جانبه نفى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن يكون قد تم ترشيح حسام غالى لتولى الإدارة الفنية داخل اتحاد الكرة، قائلا إنه كلام عار من الصحة، وهذا لا يتعارض مع أن غالى اسم كبير ولا يوجد خلاف عليه، لكن لم يتم طرح هذا الملف من الأساس بين أعضاء اللجنة الخماسية التى تدير الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.

وأوضح محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن عودة الدوري المصري قرار دولة والجميع يعلم ذلك ولم يتم حسم مصير المسابقة حتى الآن، منتقدا من رد على تصريحاته بأن القرار بيد الدولة بأنه تدخل حكومى، لأن هذا وباء منتشر فى العالم ومن الصعب عودته بدون التنسيق مع مؤسسات الدولة.. وقال فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: أطالب مسئولى الأندية بأن يعوا تصريحاتهم، وأن يكونوا على مستوى عالٍ من الوعى كونهم مسئولين عن شريحة كبيرة من الجماهير.