شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور: انضمامى للزمالك أحسن خطوة فى حياتى.. وطارق حامد أسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إمام عاشور، لاعب نادى الزمالك، أنه مستمر داخل القلعة البيضاء الفترة المقبلة، واستغل عاشور فرصة توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، في الإجابة على تساؤلات الجماهير، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، كما يحرص إمام عاشورعلى خوض التدريبات اليومية فى منزله، وفقاً للخطة التي وضعها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، خلال فترة التوقف، للحفاظ على لياقة اللاعبين، ليكونوا جاهزين للمشاركة في حالة استئناف النشاط الرياضي في أي وقت.

وجاء رد إمام عاشور على تساؤلات الجماهير كالتالي:

مكمل مع الزمالك؟

إن شاء الله.

اتكلم عن طارق حامد؟

أسد.

من يشاركك فى غرفة معسكر المنتخب؟

صلاح محسن.

هل الزمالك هو النادى الوحيد الذي شجعته في مصر؟

طبعاً.

لماذا يحبك الزملكاوية؟

يمكن عشان واحد منهم.

كنت مصدق توصل لمكانك حالياً؟

أكيد طبعاً، لازم يكون عندك حلم.

ما هو أول فريق لعبت له؟

غزل المحلة.

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هل ندمت على انتقالك للزمالك؟

عمرها ما تحصل، أحسن خطوة في حياتي.



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وشارك إمام عاشور مع الزمالك هذا الموسم فى 4 مباريات ببطولة الدورى الممتاز، لمدة 158 دقيقة، فيما شارك فى مباراتين مع المنتخب الأولمبى فى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التى أقيمت فى مصر 2019، وذلك لمدة 67 دقيقة.

فيما يفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خروج إمام عاشور، صانع ألعاب الفريق الأبيض، معارا فى الموسم الجديد من قلعة ميت عقبة حتى يشارك بشكل أساسى بصورة منتظمة، ثم يعود إلى الفريق الأبيض عقب نهاية تلك الإعارة، حيث ناقش كارتيرون مع جهازه المعاون فكرة خروج إمام عاشور على سبيل الإعارة فى الموسم الجديد، خاصة فى ظل عدم حصوله على فرصة للتواجد اساسيًا مع الفريق منذ بداية الموسم الحالى، لذا فضل فى خروجه للإعارة حتى يحصل على خبرات المشاركة.

ويتابع المدرب الفرنسى لاعبى الزمالك بصفة مستمرة وتطبيقهم لتدريبات الحجر المنزلى الموضوعة لهم للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى الفترة الحالية، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.