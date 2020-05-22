شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تامر عبد الحميد يستعيد ذكريات التتويج الأفريقى الأخير للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خاض الزمالك مباراة التتويج بتشكيل مكون من: عبد الواحد السيد، إبراهيم حسن، بشير التابعى، وائل القبانى، مدحت عبد الهادى، طارق السيد، حازم إمام (حسام عبدالمنعم)، تامر عبدالحميد، محمد أبوالعلا، حسام حسن، وليد صلاح عبداللطيف (عبدالحليم علي).

شارك أيضا فى التتويج كل من محمد عبد المنصف أوسة، أحمد صالح، محمود محمود، الحسن محمد، محمد صديق، رضا سيكا، خالد الغندور، محمد عبدالواحد، محمد كمونة، محمد صبري، جمال حمزة، الغانى أحمد فيليكس أبواجى.

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بينما لم ينل شرف المشاركة كل من وائل زنجا، أحمد كمال، أمير عزمى مجاهد، فريد موالى، عبداللطيف الدوماني.

وكان دورى أبطال أفريقيا ينتظر صدامًا تاريخيًا مصريًا مغربيًا، حيث تأهل الأهلى لمواجهة الوداد المغربي، بينما تأهل الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي، قبل أن يعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تأجيل منافسات الدور نصف النهائى لمسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية والتى كان من المنتظر إقامتها فى النصف الأول من شهر مايو الجارى.