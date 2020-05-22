شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أبو جبل حائر فى حظر كورونا بين الشكاوى و العروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحيرة تسيطر على محمد أبو جبل حارس مرمى نادى الزمالك فى فترة تعليق النشاط بحظر كورونا ما بين شكوى نادى سموحة بسبب مستحقات و بين عروض الاحتراف بعدما منحه الأبيض الضوء الأخضر حال وجود عرض يليق بالبيت الأبيض ، لاسيما و أن الشكوى المقدمة من محمد أبو جبل حارس الزمالك ضد ناديه السابق سموحة للمطالبة بمليون جنيه باقي مستحقاته المتأخرة عن الفترة التي أمضاها بالنادي قبل انتقاله للزمالك، وليس 400 ألف جنيه مثلما تردد مؤخرا، وشدد المصدر علي ان أبو جبل قدم الشكوى في بداية الموسم عن طريق المحامي الخاص به، ولكن لم يتم البت في الشكوي حتي الان، وكان من المفترض ان يتم مناقشة الشكوي خلال الفترة الماضية الا ان توقف النشاط وتطبيق العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا حال دون مناقشتها داخل لجنة شئون اللاعبين حتي الان.

وجاء تفكير أبو جبل فى العروض بعدما فتح مسئولو الزمالك باب الرحيل ، فى حال امتلاكه لعرض احتراف مُناسب له وللقلعة البيضاء، وذلك بعدما تألق خلال مشاركاته مع الأبيض حيث ساهم مع الفريق فى تحقيق العديد من الانتصارات خلال الفترة الماضية والتتويج ببطولتى السوبر المصرى والإفريقى.

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انتقل محمد أبو جبل، إلى صفوف الزمالك بداية من الموسم الجارى، حيث نجح فى التتويج مع الأبيض فى موسمه الأول ببطولتين فى أقل من 10 أيام، حيث كان من أبرز عناصر التفوق للفريق فى البطولتين، حيث جاءت البداية أمام الترجى التونسى فى مباراة السوبر الإفريقى حيث حقق الأبيض الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى يوم 14 من فبراير الماضى، ليتوج الأبيض باللقب الإفريقى الرابع فى تاريخه.