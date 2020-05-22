شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يهزم حماقي فى مباراة كرة قدم خماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، من الفوز على الفنان محمد حماقي فى مباراة كرة قدم خماسية جمعت الثنائي، فى ظل توقف النشاط الرياضي في مصر منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ونشر عواد صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام جمعته بمحمد حماقي وعلق عليها قائلا، "حظ سيئ". ويسعى نجوم الكرة في فترة التوقف التي بدأت منذ مارس الماضي للبحث عن أى وسيلة تسلية حيث لجأ بعضهم إلى المباريات الخماسية، فيما يحرص البعض الآخر على مواصلة التدريبات المنزلية من أجل الحفاظ على لياقته والاستعداد لخوض منافسات الدوري في حالة استئناف النشاط.



محمد عواد

في سياق متصل، خرج محمد عواد، حارس الزمالك، من حسابات الرحيل عن الفريق الأبيض فى الموسم الجديد، حيث أبدى الحارس تمسكه بالاستمرار فى القلعة البيضاء، مع الاجتهاد فى التدريبات حين عودة النشاط الكروى للحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسى مجددًا.

انضم محمد عواد إلى صفوف الزمالك، مطلع الموسم الجارى، حيث شارك حتى الآن فى 16 مباراة مع قلعة ميت عقبة، بواقع 7 مباريات فى الدورى الممتاز، و5 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا، و3 مباريات فى كأس مصر النسخة الماضية، ومباراة فى السوبر المصرى لنسخة 2018 – 2019.

استقبل محمد عواد 13 هدفًا مع الزمالك، بواقع 7 أهداف فى الدورى الممتاز، و3 أهداف فى دورى أبطال إفريقيا و3 مباريات فى السوبر المصرى أمام الأهلى.

Advertisements

فيما نجح بالخروج بشباكه نظيفة مع الزمالك فى 9 مباريات بواقع 3 مباريات فى الدورى الممتاز ومثلهم فى دورى أبطال إفريقيا ومثلهم فى كأس مصر النسخة الماضية.