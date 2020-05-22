شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 3 عروض فشنك تطارد على معلول وفرجانى ساسى وفخر الدين بن يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم توقف النشاط الكروى في مصر خوفاً من تفشى وباء كورونا القاتل إلا أن أنباء تلقى أجانب الايجيبشن ليج عروضاً احترافية للرحيل عن الدوري المصرى مازالت هي حديث الصباح والمساء في العزل المنزلى قبل أن يخرج مسئولو الاهلى والزمالك والاسماعيلى لإعلان عدم حقيقة هذه العروض الوهمية وتمسكهم باستمرار لاعيبهم في الفترات المقبلة.

*على معلول

أعلن النادى الأهلى أن الدولى التونسى على معلول، ظهير أيسر الفريق، لن يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتمسك مسئولو القلعة الحمراء ببقاء الدولى التونسى الذى يُعد أحد أهم الركائز الأساسية فى الفريق ولا يمكن التفريط فيه حالياً، حيث يرغب الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر فى الإبقاء على الظهير التونسى شأنه شأب باقى عناصر الفريق الأساسية التى يرغب فايلر فى الإبقاء عليها من أجل تحقيق طموحاته فى الفريق، وأهمها استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا وكذلك التتويج بلقب الدورى المحلى حينما يتم استئناف النشاط الرياضى المُجمّد حالياً جراء "جائحة" كورونا.

وفى هذا الشأن، قال أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى، إن النادى لم يتلق عروضاً من الهلال السعودى مثلما تردد مؤخراً، موضحاً أن على معلول ليس للبيع ولن يُفرّط فيه النادى حالياً كونه عنصراً أساسياً فى كتيبة رينيه فايلر.

وشدد أمير توفيق على أن معلول مُستمر مع الأهلى، وليس صحيحاً أن النادى تلقى عرضاً رسمياً من الهلال لضم الدولى التونسى، موضحاً أن النادى لم يتلق عرضاً من نظيره السعودى ولا توجد نية فى الاستغناء عن خدمات اللاعب حالياً.

وكانت تقارير صحفية تونسية قد أكدت أن الهلال تقدم بعرض رسمى إلى الأهلى من أجل التعاقد مع معلول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ووفقا لموقع " Tunisie Numérique" التونسى والصادر باللغة الفرنسية، تقدم نادى الهلال بعرض رسمى لضم نجم الأهلى ومنتخب تونس على معلول خلال فترة الميركاتو الصيفى المقبل، وأشار الموقع التونسي، إلى أن إدارة الأهلى تتجه لرفض العرض المقدم من الهلال، نظرا لأن اللاعب التونسى يعد من الركائز الأساسية بالنسبة للمدرب السويسرى رينيه فايلر.

وانضم معلول كان إلى صفوف الأهلى فى صيف 2016 قادمًا من الصفاقسى التونسي، وقدم مستويات متميزة مع المارد الأحمر.

*فرجانى ساسى

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك ، عدم وصول أية عروض رسمية للدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، حتى اللحظة الجارية، بعد التقارير الصحفية التركية المختلفة التي أكدت دخول اللاعب دائرة اهتمامات نادى ملاتيا سبور التركى، الذى يرغب فى الحصول على خدماته، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعزيز خط وسط الفريق فى الموسم المقبل.

وأوضحت الصحف التركية أن ساسى يعد هدفا لنادى ملاتيا ، خلال الميركاتو المقبل، فى ظل المستويات الرائعة التى يقدمها اللاعب مع الفارس الأبيض وسوف يفتح النادى التركى باب التفاوض مع نظيره الزمالك، لبحث إمكانية التعاقد مع اللاعب، إذ ينتهى عقده فى صيف عام 2021، ليوضح أمير مرتضى منصور إنه حتى الآن لم يصل عروض رسمية للاعب.

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وذكرت صحيفة " ينياكيت" التركية، أن نادى ملاتيا سبور يسعى للحصول على خدمات نجم الزمالك، فرجانى ساسى، خلال الميركاتو المقبل، فى ظل المستويات الرائعة التى يقدمها اللاعب مع الفارس الأبيض، أضافت الصحيفة أن، النادى التركى، سوف يفتح باب التفاوض مع نظيره الزمالك، لبحث إمكانية التعاقد معه، إذ ينتهى عقده فى صيف عام 2021.

كان الزمالك، قد تعاقد مع ساسي، قبل موسمين، قادما من صفوف النصر السعودي، ونجح فى تقديم مستويات رائعة مع القلعة البيضاء، وتوج بالعديد من الألقاب المحلية والقارية خلال الفترة القصيرة مع الفريق.

واستبعد مسؤولو الزمالك رحيل التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الأبيض، فى فترة الانتقالات المقبلة، لكونه أحد الركائز الأساسية للفريق الأبيض، حيث يتبقى فى عقده موسم مع القلعة البيضاء بخلاف الموسم الحالى، المتوقف لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن إدارة النادى الأبيض وفرجانى ساسى لديهما رغبة متبادلة فى استمراره ضمن بقلعة ميت عقبة فى الموسم المقبل، وأن اللاعب يتحدث بشكل دائم مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالنادى، ويتواصل أيضًا مع الجهاز الفنى للتأكيد حول خوضه التدريبات المنزلية بشكل مستمر للحفاظ على لياقته البدنية.

*فخر الدين بن يوسف

طمئن التونسى أكرم علياوى مخطط أحمال الإسماعيلى ، مسئولى ناديه بشأن موقف التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق حيث أبلغ مسئولى النادى أن اللاعب لايملك عروض مغرية من الدوري التونسى وأن الامر لايعدو كونه اجتهادات اعلامية للصحافة التونسية، مشدداً أن فخر الدين بن يوسف رحب بتمديد تعاقده مع الدراويش ولكنه أرجأ فكرة التوقيع على العقد الجديد لحين نهاية جائحة كورونا ووضوح الرؤية بشأن النشاط الكروى ، وسبق أعلن المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، أن ناديه يتابع لاعبيه سواء الموجودين بمصر أو فى الخارج، من خلال الجهاز الفنى، وقال إنه أجرى مكالمة هاتفية مع فخر الذين بن يوسف لاعب الفريق وأكد خلالها موافقته على تمديد تعاقده مع النادى لفترة أخرى، وتم الاتفاق على عقد اجتماع عقب عودته إلى الإسماعيلية لوضع الأمر قيد التنفيذ، مؤكدا أن اللاعب لا يمانع على الإطلاق استمراره مع الإسماعيلى الذى يتمسك بوجود اللاعب ضمن صفوفه فى الموسم المقبل.

وترددت أنباء عن تلقى التونسى فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلى عرضا مغريا من أحد الأندية التونسية تمهيدا للانضمام له بداية من الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات المقبلة ، وقال موقع "الصريح أون لاين" التونسى إن اللاعب التونسى فخر الدين بن يوسف لم يوقع حتى الآن على عقود تمديد تعاقده مع الإسماعيلى المصرى رغم تأكيدات إدارة الدراويش على وجود اتفاق مع اللاعب.

وأشار الموقع التونسى إلى أن مصدر مقرب من اللاعب أكد أن بن يوسف قد يراوغ الجميع نحو وجهة أخرى غير متوقعة، خاصة أنه تلقى عرضا تونسيا مغريا.

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى قد رحب بتمديد تعاقد التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق، بعد تألقه مع الدراويش منذ انضمامه فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وغادر التونسى فخر الدين بن يوسف إلى بلاده لقضاء الإجازة التى حصل عليها هناك للتعافى من إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية والتى تصيب بها خلال مباراة الجونة بالدورى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وقال طبيب الدراويش إن اللاعب يحتاج لفترة من 3 أسابيع لشهر للتعافى من الإصابة.

ورفع الجناح التونسى لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2013 مع الصفاقسى التونسي، فى عام اختير خلاله لاعب العام، كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدورى التونسى مرتين، مرة مع الصفاقسى موسم 2012-13 وأخرى مع الترجى التونسى موسم 2016-17، وعلى المستوى الدولى ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح فى تسجيل 6 أهداف، وشارك فى كأس العالم بروسيا ونجح فى التسجيل مرة والصناعة أخرى.

ولم يسبق لـ فخر الدين بن يوسف اللعب فى الدورى المصرى لغير الإسماعيلى، بينما ارتدى قميص الترجى والصفاقسي، وشارك فخر الدين بن يوسف فى 21 مباراة الموسم الماضى مع الاتفاق ونجح فى تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلها.