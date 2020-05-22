مصدر لمصراوي: الزمالك قدم عرضًا مغريًا لضم المثلوثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

شهدت الساعات الماضية ارتباط نادي الزمالك بقائد فريق الصفاقسي حمزة المثلوثي من أجل تدعيم الجبهة اليمنى في صفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل.

ويسعى الزمالك لاستغلال وضع حمزة المثلوثي مع نادي "عاصمة الجنوب" خاصة أن عقد اللاعب سينتهي مع نهاية الموسم الجاري مما يحق له التوقيع لأي نادٍ على أن يكون انتقاله مجانًا.

وعلم "الخليج 365" أن الزمالك بالفعل توصل باللاعب حيث قدّم عرضًا ماليًا مغريًا تقدر بمليون و700 ألف دولار مقسمة على ثلاث سنوات وهيّ مدة العقد.

في المقابل، لم يحدد اللاعب موقفه من عرض الزمالك خاصة أنه أعطى أولوية التجديد للصفاقسي مقابل شرطين الأول هو الحصول على مستحقاته القديمة والتي تقدر إلى ما يقرب من 200 ألف دولار.

أما الشرط الثاني، فهو الحصول على عرض مناسب من أجل التجديد إلا أن الراتب المقدم من إدارة الصفاقسي لم ترض رغبات اللاعب بعد عرض 170 ألف دولار سنويًا.

Advertisements

اللاعب في حال تحقيق الشرطان سيجدد عقده مع الصفاقسي خاصة أن يرغب في البقاء، وفي حال عدم تحقيق ذلك ستكون الخطوة المقبلة التفكير في عرض الزمالك.

أرقام المثلوثي خلال هذا الموسم جعلته الأبرز بين لاعب الدوري التونسي من خلال هذا المركز حيث شارك في 17 مباراة ليسجل هدفين ويصنع ثلاث تمريرات حاسمة.

ويسعى الزمالك إلى ترميم الجبهة اليمنى في الموسم المقبل في ظل رحيل التونسي حمدي النقاز عن صفوف الفريق بعد خلافه مع الإدارة لأسباب مادية.

رحيل النقاز جعل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك يعتمد على حازم إمام بجانب تصعيد الناشئ أحمد عيد والذي خاص مباراتي أسوان والإسماعيلي في الدوري.

الزمالك أيضًا في الفترة الماضية وضع العديد من البدائل حول هذا المركز حيث يأتي من أبرزهم بخلاف المثلوثي الثنائي الدولي الجزائري حسين بن عيادة لاعب شباب قسنطينة ومحمد الناهيري لاعب فريق الوداد البيضاوي المغربي.