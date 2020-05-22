بيراميدز يُنهي الجدل حول رجب بكار

أنهى هاني سعيد، المدير الياضي لنادي بيراميدز، مساء أمس الخميس، الجدل حول ما تردد عن العروض المقدمة من العديد من أندية الدوري المصري، لضم لاعب الفريق الأول رجب بكار.

قال هاني سعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم: "لم نتلقَ أي عروض رسمية لرحيل رجب بكار عن الفريق،

وكل ما تردد في الآونة الأخيرة كلام وكلاء لاعبين ليس له علاقه بالواقع".

ترددت أنباء على الساحة الرياضية في الآونة االأخيرة عن تقديم عدد من أندية الدوري المصري عروضًا لضم رجب بكر، وعلى رأسها الأهلي والزمالك.