بعد ملحمة مسلسل الاختيار…نادي سموحة يمنح العضوية الذهبية لأسرة الشهيد أحمد منسي

قرر رئيس نادي سموحة “فرج عامر” منح العضوية الذهبية لأسرة الشهيد “أحمد صابر منسي”، في أول رد فعل من جانب أندية الدوري المصري الممتاز بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار ليلة أمس الخميس.

وأثار تجسيد مشهد استشهاد عقيد أركان حرب “أحمد صابر منسي” في مسلسل الاختيار ردود أفعال واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرض الحلقة الأخيرة قبل يومين من نهاية شهر رمضان، الأمر الذي دفع نادي سموحة نحو تكريم أسرته.

ويروي مسلسل الاختيار قصة حياة قائد الكتيبة 103 صاعقة “أحمد صابر منسي”، والذي لعب دوره الفنان أمير كرارة.

وأُستشهد أحمد منسي في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية مطلع شهر يوليو 2017، أثناء تصديه مع زملائه لهجوم إرهابي على سيناء.

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وقال فرج عامر “قررت منح العضوية الذهبية لأسرة الراحل الشهيد أحمد منسي، وهي أفضل فئة من فئات عضوية النادي كله، أغلقنا باب الاشتراكات الجديدة منذ فترة ولكننا قمنا باستثناء لأسرة البطل الشهيد، وهذا أقل شيء يمكن أن نقدمه لبطل دافع عن مصر وحمى شعبها، ولولاه لما كنا الآن نتحدث ونعيش في أمان”.

كما قامت إدارة نادي الصيد بقيادة “محسن طنطاوي” منح العضوية الفخرية لأسرة الشهيد أحمد منسي لما قدمه من خدمات وتضحيات من أجل مصر.

وأكد محسن طنطاوي بأنه سيقوم بتكريم أسرة الراحل بعد عيد الفطر مباشرة، مشيرًا إلى أنه سبق وكرم أسر شهداء الجيش والشرطة المصرية.