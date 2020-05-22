صور | فلورنتينو بيريز يزور تدريبات ريال مدريد بالكمامة

زار رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الخميس 21-5-2020، بعدما اتخذ بعض الإجراءات الوقائية كارتداء الكمامة على الوجه وارتداء القفزات في اليدين.

وحرص فلورنتينو بيريز على الإلتزام بمسافة التباعد الاجتماعي أثناء تحدثه مع المدير الفني للفريق “زين الدين زيدان” وبعض اللاعبين أمثال كاسيميرو ورودريجو وكريم بنزيمة وسيرخيو راموس.

وشهدت التدريبات عودة زيدان للعمل بطموح أكبر مما كان عليه قبل فترة التوقف بسبب فيروس كورونا، فقد إلتزم الصمت لمدة 60 يومًا.

ولم يتمكن زيدان من الاجتماع بلاعبي الفريق على مدار الفترة الماضية، وحاول التواصل معهم عبر محادثات الفيديو حتى حصل على الفرصة عند استئناف التدريبات.

وعلى مدار الأسبوع يحاول زيدان إيصال فكرة واحدة خلال الحصص التدريبية الأولى، نصت على أن يقدموا 100٪ من الأداء عند استئناف الموسم الشهر المقبل، لحصد لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، وتعويض خيبة أمل الموسم الماضي.

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وتوجد مئات الدوافع لدى ريال مدريد للفوز بلقبين هذا الموسم، لهذا أظهر الجميع رغبة حقيقية في الاستعداد من النواحي البدنية.

وكانت هناك الكثير من الطاقة والكثافة في تدريبات ريال مدريد، كما كان زيدان يصرخ ويحفز اللاعبين ويُصر على أهمية إنهاء الموسم بتتويج وإسعاد المشجعين الذي سيتابعونهم عبر شاشات التلفاز فقط.

وقال زيدان لقناة ريال مدريد بعد شهرين من الصمت “علينا أن نفكر بشكل إيجابي، أرى المستقبل جيدًا، أنا سعيد بعودتي والعمل مع لاعبي الفريق بعد 60 يومًا من الغياب”.

وأضاف “رأينا أنهم جاهزون وسعداء لأن يكونوا قادرين على التدرب واللعب، كان هذا الأسبوع جيدًا جدًا، لأنه يمكننا العمل أكثر قليلاً، إنهم يحبون التدريب، ولكن من الأفضل أن نلعب مباريات تنافسية، لدينا 11 مباراة متبقية، وسنستعد لإنهاء هذا الموسم بصورة جيدة وبكل قوة”.