جدول مباريات اليوم الجمعة 22-5-2020 وجميع القنوات الناقلة

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مباريات اليوم، الجمعة الموافق 22-5-2020، ويعتبر يومًا هادئًا على مستوى المباريات، حيث يشهد افتتاح الجولة الـ27 من الدوري الألماني، والجولة الثالثة من الدوري الكوري الجنوبي، والجولة العاشرة من الدوري البيلاروسي.

والبداية من ألمانيا، مع افتتاح الجولة الـ27 بمواجهة نارية بين الجاران “هيرتا برلين” ونظيره “يونيون برلين” في ديربي برلين، وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 18:30 مساءً بتوقيت جرينتش.

سنبقى في ألمانيا، ولكن مع دوري الدرجة الثانية، حيث تُلعب اليوم مباراتين بالجولة الـ27، المواجهة الأولى بين “نورنبيرج وإرتسجيبيرجه آوه”، والثانية بين “هايدنهايم وفيهين فيسبادن”.

وتُلعب اليوم أولى مباريات الجولة الثالثة من الدوري الكوري الجنوبي، بين “بوهانج ستيلرز وإف سي سيئول”، وتبدأ المباراة في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

ننتقل إلى بيلاروسيا، حيث تُجرى مباراتين في الجولة العاشرة، اهمها مواجهة “شاختار سوليغورسك” ونظيره “بلشاينا بابرويسك” وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 17:00 مساءً بتوقيت جرينتش، باقي المباريات سنتعرف عليها من خلال الجدول.

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والتالي جدول مباريات اليوم الجمعة 22-5-2020

مباريات الدوري الألماني – الجولة 27

هيرتا برلين – يونيون برلين. الساعة 18:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 1.

مباريات الدوري الألماني الدرجة الثانية – الجولة 27

نورنبيرغ – إرتسجيبيرجه آوه. الساعة 16:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 2.

هايدنهايم – فيهين فيسبادن 2. الساعة 16:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 3.

مباريات الدوري الكوري الجنوبي– الجولة الثالثة

بوهانغ ستيلرز – إف سي سيئول. الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. قناة Arena Sport 1 HD Serbia.

مباريات الدوري البيلاروسي الممتاز – الجولة العاشرة

سلافيا موزير – غوروديا. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. قناة Sport 1 Ukraine.

شاختار سوليغورسك – بلشاينا بابرويسك. الساعة 17:00 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة Sport 1 Ukraine.