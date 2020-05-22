رياضة | مفاجأة.. الكشف عن موعد استئناف الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الكشف عن موعد استئناف الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت إذاعة ‘‘كادينا كوبي‘‘ الإسبانية، عن مفاجأة مدوية، بعدما قامت بالكشف عن موعد عودة مباريات بطولة الليجا موسم 2019-2020.

وكانت مسابقة الليجا قد توقفت في شهر مارس الماضي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا في البلاد، ومع ذلك، عادت الأندية للتدرب على العشب مجددًا، أولًا خاضوا تدريبات فردية، ومن ثم انتقلوا للمرحلة الثانية بالتدرب في مجموعات مع الالتزام بالقواعد الصحية الصارمة للبروتوكول الذي وضعته رابطة الليجا للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

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وذكرت إذاعة ‘‘كادينا كوبي‘‘ الإسبانية، أن بطولة الدوري الإسباني ستعود يوم الجمعة الموافق 12 يونيو بمباراة إشبيلية وريال بيتيس في ديربي الأندلس.

كما تخطط رابطة الليجا برئاسة خافيير تيباس لإرسال تقويم مباريات الدوري بالكامل للأندية يوم 28 مايو المقبل.