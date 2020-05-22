رياضة | ماجد سامي يتسائل: ماذا لو أصيب الخطيب بكورونا؟

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ماجد سامي يتسائل: ماذا لو أصيب الخطيب بكورونا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار ماجد سامي رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تساؤله عن موقف الأهلي وجماهيره الراغبة في عودة النشاط الرياضي، في حالة إصابة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بفيروس كورونا.

تصريحات ماجد سامي

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وكتب سامي على حسابه الرسمي فيس بوك "ماذا لو أصيب رئيس ناديكم بالمرض اللعين؟".

وأضاف: "محمود الخطيب، أحد أساطير كرة القدم المصرية وصانع سعادة أهلاوية السبعينيات والثمانينات، أجمع على حبه الجميع، يتابع عمله بعد أن عاد الفريق الأول للتدريب واختلط الجميع دون قصد عن طريق ملامسة الأبواب والكرات والمكاتب التي قد يكون قد لوثها المرض اللعين".

وأتم: "في أثناء لقاء الرئيس مع أحد أعضاء الجهاز، قد ينتقل المرض اللعين (لا قدر الله) للجسد الذي أنهكته إصابات الماضي وتمكن المرض من الرئيس، فماذا سيكون رد فعل النادي الأهلي عند حدوث ذلك؟".