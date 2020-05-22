رياضة | بسبب الكورونا.. الهلال السعودي يؤجل ضم الصفقات جديدة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بسبب الكورونا.. الهلال السعودي يؤجل ضم الصفقات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرجأ مسؤولو نادي الهلال السعودي لكرة القدم مناقشة ملف تدعيم صفوف الفريق بلاعبين محليين أو أجانب لحين حسم موقف بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) لهذا الموسم.

وتوقف الدوري السعودي في مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية نقلاً عن مصادر خاصة أن الهلال سيقوم بتغيير اللاعبين الأجانب والمحليين على نطاق ضيق للغاية في الموسم المقبل، بسبب ظروف فيروس كورونا، وانتظار التقرير الفني من الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق في الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن إدارة النادي اتخذت هذه الخطوة أيضاً نظراً للأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الشارع الرياضي في السعودية، وضرورة عدم إرهاق خزينة النادي بالمزيد من الالتزامات المالية، في ظل الأزمة الجارية التي تعاني منها جميع الأندية.