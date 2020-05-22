رياضة | بسبب الكورونا.. الهلال السعودي يؤجل ضم الصفقات جديدة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بسبب الكورونا.. الهلال السعودي يؤجل ضم الصفقات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أرجأ مسؤولو نادي الهلال السعودي لكرة القدم مناقشة ملف تدعيم صفوف الفريق بلاعبين محليين أو أجانب لحين حسم موقف بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) لهذا الموسم.
وتوقف الدوري السعودي في مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.
وذكرت صحيفة الرياضية السعودية نقلاً عن مصادر خاصة أن الهلال سيقوم بتغيير اللاعبين الأجانب والمحليين على نطاق ضيق للغاية في الموسم المقبل، بسبب ظروف فيروس كورونا، وانتظار التقرير الفني من الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق في الفترة المقبلة.
وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن إدارة النادي اتخذت هذه الخطوة أيضاً نظراً للأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الشارع الرياضي في السعودية، وضرورة عدم إرهاق خزينة النادي بالمزيد من الالتزامات المالية، في ظل الأزمة الجارية التي تعاني منها جميع الأندية.
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ومن جانب آخر مازال يسيطر الغموض على مصير الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الذي توقف في منتصف شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتوجد العديد من السيناريوهات تعذر عودة الدوري السعودي للمحترفين والذي أصبح إلغاءه خياراً وارداً، رغم تحديد 20 أغسطس، موعدًا مبدئيًا للاستكمال البطولة.
مقترحات استئناف دوري المحترفين
وينتظر الاتحاد السعودي لكرة القدم القرار النهائي لوزارتي الرياضة والصحة، بشأن استئناف منافسات دوري المحترفين أو إلغائه، وفقا للعديد من المقترحات، وهي إلغاء نتائج الموسم الحالي، وإلغاء الصعود والهبوط. إلى جانب تثبيت ترتيب أندية المقدمة الأربعة، لتشارك في النسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال آسيا، وهم الهلال والنصر والوحدة، فيما سيلعب النادي الأهلي في الملحق.
تكلفة باهظة لعودة الدوري
قدمت أندية الدوري إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين التكلفة المالية التي يترتب عليها استئناف الموسم الحالي، والتي تصل إلى نصف مليار ريال سعودي، كمصاريف تشمل صرف رواتب اللاعبين المحترفين والمدربين والعقود والمعسكرات والرعاة.
ومن المقرر أن يتم حسم القرار النهائي بشأن عودة الدوري خلال الأسبوعين المقبلين، بعد دراسة الوضع الصحي في المملكة في ظل انتشار فيروس كورونا، إلى جانب بحث الحلول المقترحه لعودة النشاط الرياضي.
الجدير بالذكر أن الدوري السعودي قد توقف بعد انتهاء الجولة الثانية والعشرين، ويتصدر الهلال جدول ترتيب البطولة برصيد 51 نقطة، بعدما فاز في 15 مباراة، وتعادل 6 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز 51 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما يتواجد غريمه التقليدي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.