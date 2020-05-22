رياضة | الكشف عن موعد عودة الأندية المصرية إلى التدريبات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن موعد عودة الأندية المصرية إلى التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر أشرف صبحي وزير الرياضة الحالي قرارا بعودة الأندية المصرية للتدريبات بشكل جزئي خلال منتصف شهر يونيو المقبل بعد توقف النشاط الرياضي في الأشهر الماضية بسبب فيروس كورونا.

وأشار وزير الرياضة إلى أن هناك خطة بالتعاون مع رئيس الوزراء لعودة منافسات الدوري المصري الممتاز في الشهر القادم وليس هناك نية لإلغاء المسابقة.

ويدرس اتحاد الكورة المصري مع أشرف صبحي خلال الأيام الماضية تنفيذ بعض الإجراءات الاحترازية من أجل تجنب الاصابات بفيروس كورونا عند استئناف المسابقات المحلية.

ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة وبفارق 16 نقطة عن فريق المقاولون العرب صاحب المركز الثاني، بينما يحل نادي الزمالك في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

الجدير بالذكر أن الدوري الالماني يعد هو أول وأبرز الدوريات في العالم التي عادت منافستها خلال الفترة الأخيرة، وقد لعبت جولة كاملة مم البوندسليجا في الاسبوع الماضي.

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وفي جانب آخر تواجه الاتحاد المصري لكرة القدم أزمة كبيرة بسبب الخطة المقدمة من وزارة الصحة ومجلس الوزراء لإستكمال مسابقة الدوري المصري على تحديد المسئول عن تحمل تكاليف الفحص الطبي للاعبين والأجهزة الفنية والحكام في ظل ارتفاع سعر هذا الفحص.

وعرضت اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على الأندية إذا كانت ستتكلف تكاليف الفحص الطبي الخاصة بكل نادي ولكن رفضت كل الأندية هذا الأمر مما يعطل قرار عودة الدوري من جديد.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال يوم الأحد الماضي إن الأنشطة الرياضية ستعود تدريجيا بداية من يوم 15 يونيو القادم في ظل جائحة كورونا التي تضرب البلاد والعالم.