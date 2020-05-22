رياضة | تقارير اسبانية.. برشلونة يحسم صفقة لاوتارو مارتينيز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تقارير اسبانية.. برشلونة يحسم صفقة لاوتارو مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير اسبانية اليوم الجمعة اقتراب إدارة نادي برشلونة الاسباني من حسم صفقة المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي الكتالوني بالموسم الجديد.

حيث قالت التقارير الاسبانية أن إدارة نادي برشلونة متفائلة بشأن عملية المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي ولكن العملية ليست متقدمة كما نشروا اليوم في صحف الارجنتين وان الشيء الذي يطيل العملية هو دخول اسماء لاعبين برشلونيين من أجل خفض التكلفة اللاعب التي تبلغ 111 مليون يورو.

وأضافت التقارير أن لاوتارو مارتينيز سيصبح برشلوني تقريبا حيث تبقى فقط تفاصيل صغيرة، والاعلان الرسمي سيكون عند استئناف بطولة الدوري الاسباني الممتاز والدوري الايطالي الممتاز وربما عند استئناف دوري ابطال اوروبا.

يركز أن المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي لديه شرط جزائي مع فريقه الإيطالي بمبلغ قدره 111 مليون يورو.