رياضة | كابوريا: رفضت اللعب للأهلي.. وحسام حسن صاحب فضل عليا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر كابوريا: رفضت اللعب للأهلي.. وحسام حسن صاحب فضل عليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد كابوريا لاعب طلائع الجيش، عن أفضل لحظاته الكروية، مشيرا إلى أن فترة لعبه داخل النادي المصري تحت قيادة حسام حسن كانت الأفضل في مسيرته.

وتابع كابوريا خلال تصريحات لبرنامج "الدرجة التالتة" على قناة "أون تايم سبورتس 2" أن حسام حسن صاحب فضل كبير عليه، وأيضًا النادي المصري وجماهيره.

وأكمل نجم الزمالك السابق: "لم أصدق نفسي عندما علمت برغبة حسام حسن في ضمي، لقد أنقذني من العودة لدوري الدرجة الثانية".

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وواصل: "تعلمت الالتزام خلال تواجدي مع حسام حسن بالمصري، فالجماهير تعرفت على اسمي بسببه".

وأكد كابوريا: "الأهلي فاوضني مرتين، عندما كنت في المصري، عن طريق سيد عبد الحفيظ، بجانب أنني تلقيت عرضًا آخر من نادي السد القطري".

وأكمل: "فضلت الانتقال للزمالك عن الأهلي بسبب وصية والدي، فهذا كان حلم من أحلامي".

وأوضح أن نيبوشا المدير الفني السابق للزمالك، كان يتجاهله، مشيرًا إلى أنه كان سبب رحيله عن القلعة البيضاء.